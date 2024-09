Meteo Weekend: anticiclone in rinforzo, ma domenica nuovo fronte perturbato. Tutti i dettagli

Previsioni meteo weekend: un sabato di stabilità, ma domenica peggiora con l'arrivo di una nuova perturbazione.

Venerdì: Tempo in miglioramento

Dopo la fase di maltempo che ha interessato gran parte d'Italia giovedì, l'anticiclone tornerà a rinforzarsi, riportando condizioni meteo più stabili già a partire da venerdì.

Tuttavia, alcune regioni potrebbero ancora sperimentare residui di maltempo: piogge residue al mattino sulla parte orientale della Liguria e qualche nuvola in Val Padana, con possibili rovesci sulle Alpi centro-orientali nel pomeriggio, che si esauriranno in serata.

Sul resto del Paese, il tempo sarà prevalentemente sereno e stabile.

Le temperature aumenteranno soprattutto al Nord, in Sardegna e nelle aree dell'alto Tirreno, mentre rimarranno stabili altrove.

Weekend: Sabato soleggiato, domenica perturbazione in arrivo

Le condizioni di stabilità perdureranno per buona parte del sabato, con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte dell'Italia.

Tuttavia, un veloce corpo nuvoloso proveniente dal Nord Africa potrebbe interessare le estreme regioni meridionali.

Le temperature subiranno un ulteriore aumento, in particolare al Centro-Nord, dove il clima sarà comunque gradevole senza picchi di calore.

La giornata di domenica segnerà un cambio di scenario.

L'anticiclone cederà il passo a una perturbazione atlantica in arrivo dalla Francia, portando maltempo sulle regioni centro-settentrionali.

Previsioni dettagliate

Meteo sabato

Nord:

Giornata prevalentemente stabile con cieli poco nuvolosi.

Dal pomeriggio, nubi in aumento su Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia, con deboli piogge attese sulle Alpi occidentali in serata.

Centro:

Cieli sereni, con qualche nube nel pomeriggio sull'Appennino.

Sud:

Sole prevalente, salvo qualche nube sul Salento e nubi in aumento nel pomeriggio su Sicilia e bassa Calabria, dove sono attese deboli piogge in esaurimento in serata.

Sardegna:

Prevalentemente soleggiato, con qualche nube al mattino.

Temperature in aumento su tutto il Centro-Nord e Sardegna.

Meteo domenica

Nord:

Maltempo in arrivo già dalla mattina con rovesci e temporali, inizialmente in Liguria e Piemonte, estendendosi nel pomeriggio a Lombardia, Emilia e Triveneto.

Non si escludono nubifragi.

In serata, nuovi temporali potrebbero interessare il basso Piemonte.

Centro:

Mattinata soleggiata, ma temporali sono attesi su Toscana e Umbria nel corso della giornata, con fenomeni particolarmente intensi in Toscana, dove non si escludono criticità idrogeologiche.

I rovesci si estenderanno anche a Marche, alto e basso Lazio e interne abruzzesi.

Sud:

Giornata stabile e soleggiata, con solo alcune velature in transito.

Sardegna:

Nubi in intensificazione dal pomeriggio, con piogge sparse.

Temperature in calo al Nord, Toscana e Sardegna.

Il weekend sarà caratterizzato da un temporaneo rinforzo dell'anticiclone, garantendo stabilità per buona parte di sabato.

Tuttavia, domenica sarà segnato dal ritorno di condizioni di maltempo su molte regioni, con l'arrivo di una perturbazione atlantica.

Prestare attenzione a possibili nubifragi su Toscana e Liguria. (3Bmeteo)

In aggiornamento