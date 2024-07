Meteo: weekend di forte calura e temporali in arrivo, Caronte in ritirata

Venerdì Anticiclone Caronte in Lento Declino, si Avvicina un Break Temporalesco

L'anticiclone africano Caronte sta raggiungendo il picco della sua intensità, continuando a portare un'ondata di calore intensa che ci sta facendo boccheggiare. I termometri, dunque, toccheranno presto l'apice di questa fase africana, con valori da record.

Tuttavia, il cambiamento è all'orizzonte, soprattutto durante il weekend. Dopo un giovedì rovente da Nord a Sud, il dominio di Caronte inizierà a vacillare venerdì 19 luglio, con una giornata già leggermente più dinamica grazie all'arrivo di aria più fresca in quota. Questo scontro tra masse d'aria diverse innescherà probabilmente un'escalation di fenomeni temporaleschi.

Le prime avvisaglie si manifesteranno su Alpi e Prealpi, in particolare nel Trentino Alto Adige, con rovesci e temporali che si estenderanno nel pomeriggio e in serata anche verso le alte pianure padane. Lombardia orientale, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia potrebbero essere teatro di temporali intensi, con un primo leggero calo delle temperature in queste zone.

A causa dei forti contrasti tra masse d'aria diverse, i fenomeni potranno essere intensi, con rischio di raffiche di vento improvvise, forti rovesci, grandinate e, in alcuni casi, trombe d'aria.

Mentre il Nord inizierà a respirare, pur restando caldo, il Centro e il Sud continueranno a sperimentare sole e calura intensa, con qualche nube passeggera sulla dorsale appenninica centrale.

Il weekend porterà le maggiori sorprese: nuovi temporali, anche forti, minacceranno soprattutto la seconda parte del fine settimana, promettendo un abbassamento più netto delle temperature.