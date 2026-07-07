“Mi sono tesserata nella Lega perché odiano i musulmani”: bufera sulle parole della militante Sofia Galassi

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Scoppia la polemica attorno a Sofia Galassi, giovane militante della Lega, dopo un’intervista in cui avrebbe motivato la propria adesione al partito con una frase destinata a far discutere: “Mi sono tesserata nella Lega perché odiano i musulmani”.

Parole che, se confermate nel contesto dell’intervista, hanno immediatamente acceso il dibattito sui social, dove in molti hanno criticato quella che viene definita una visione fondata sull’ostilità verso un’intera comunità religiosa piuttosto che su un progetto politico.

L’affermazione è stata rilanciata da numerosi utenti, che la considerano incompatibile con i principi di convivenza e rispetto delle libertà religiose sanciti dalla Costituzione. Diversi commentatori hanno inoltre sottolineato come dichiarazioni di questo tipo rischino di alimentare stereotipi e tensioni sociali.