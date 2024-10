Minacce al sindaco di Corigliano Rossano: “Manomessi i freni dell’auto”, attivata la tutela personale

Manomessi i freni dell'automobile del sindaco Flavio Stasi, sorvegliato dalle forze dell'ordine

Da diversi mesi, il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, è sottoposto a sorveglianza operativa in seguito a una serie di minacce e intimidazioni ricevute. Il provvedimento, come riportato dalla stampa locale, è stato deciso dal questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, dopo episodi che hanno innalzato il livello di allerta da parte delle autorità di pubblica sicurezza.

Tra i casi più gravi si segnalano la manomissione degli pneumatici e dei freni della vettura del sindaco, avvenuti dopo la sua rielezione. In uno degli episodi, Stasi si è accorto del sabotaggio mentre era alla guida, riuscendo a evitare un possibile incidente. Il primo cittadino ha subito presentato denuncia, ma ha scelto di non divulgare pubblicamente i fatti per evitare di preoccupare i familiari.

Oltre al sindaco, è stato disposto un provvedimento di vigilanza anche per l'ex assessore comunale all'Ambiente, Damiano Viteritti, anch'egli vittima di minacce telefoniche. La situazione ha attirato l’attenzione delle istituzioni locali, sottolineando la crescente preoccupazione per la sicurezza degli amministratori locali in Calabria.

Sicurezza degli amministratori sotto sorveglianza

L'episodio del sindaco Stasi non è isolato. Negli ultimi anni, vari amministratori locali in Calabria hanno subito minacce, portando le autorità a incrementare le misure di tutela. Corigliano Rossano, la terza città più popolosa della regione, è diventata un simbolo della lotta contro l’intimidazione e la criminalità.