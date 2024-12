Mister Caserta e il Catanzaro: una vittoria di cuore e strategia contro il Brescia (Video)

Catanzaro - Brescia 2-1: una partita che ha messo in luce non solo il cuore, ma anche l’intelligenza tattica della squadra giallorossa guidata da Mister Caserta.

Dopo un primo tempo sofferto, caratterizzato da un vantaggio iniziale del Brescia e da alcune incertezze difensive del Catanzaro, la ripresa ha visto i padroni di casa ribaltare il risultato con determinazione, equilibrio e, soprattutto, grazie a scelte tecniche decisive.





La Svolta del Secondo Tempo





Intervistato nel dopogara, Mister Caserta non ha nascosto l’emozione per una vittoria fondamentale. “La squadra ha dimostrato grande carattere, soprattutto nel secondo tempo, dove siamo andati all’arrembaggio mantenendo un equilibrio maggiore rispetto al passato”, ha dichiarato. Decisivi i cambi di sistema di gioco e l’intuizione di invertire gli esterni, che ha permesso al Catanzaro di sfruttare meglio le fasce. “Giocare dentro il campo era impossibile. Dovevamo attaccare sugli esterni e mettere palloni pericolosi in area”, ha aggiunto.





I Protagonisti in Campo





Caserta ha lodato il contributo di tutti i giocatori, sia i titolari che i subentrati. Biasci, decisivo con il suo gol, è stato elogiato per la capacità di seguire l’azione e finalizzarla al meglio. Anche Compagnon e Koulibaly, che hanno avuto prestazioni altalenanti nelle partite precedenti, hanno risposto alla chiamata con grande intensità. “Faccio sentire tutti importanti, è fondamentale per ottenere prestazioni di alto livello da ogni giocatore”, ha spiegato il tecnico.





Un Gol Contestato e il Var





La partita ha rischiato di prendere una piega diversa dopo l’annullamento di un gol quasi allo scadere per un presunto fuorigioco. Caserta ha preferito non alimentare polemiche, ma ha espresso il suo disappunto per una decisione arbitrale poco chiara: “Dal campo sembrava tutto regolare, ma non abbiamo ancora capito il motivo del fuorigioco”.





Una Vittoria che Può Cambiare la Stagione





Questa vittoria, arrivata dopo una serie di pareggi, potrebbe rappresentare un punto di svolta per la stagione del Catanzaro. “I pareggi hanno senso solo se poi si vince”, ha sottolineato Caserta, consapevole dell’importanza di questa prestazione per ritrovare fiducia e serenità nell’ambiente. Tuttavia, il mister invita alla prudenza: “Non dobbiamo pensare che sia tutto risolto. Il campionato è lungo e pieno di insidie”.





Prossima Sfida: Palermo





Con lo slancio di questa vittoria, il Catanzaro si prepara ora a una trasferta insidiosa a Palermo. “Confido molto nei miei ragazzi. La prestazione di oggi dimostra che possiamo fare grandi cose, ma dobbiamo rimanere concentrati e lavorare partita dopo partita”, ha concluso Caserta.





La strada per il successo è ancora lunga, ma il cuore e la strategia visti contro il Brescia fanno ben sperare i tifosi giallorossi.