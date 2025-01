Mister Longo: "Crotone affamato e ambizioso contro la Cavese" (Video)

Mister Longo e il Crotone alla prima sfida del 2025: le parole in conferenza stampa





Crotone – Si respira aria di attesa a Crotone per la prima sfida del 2025, che vedrà i rossoblù affrontare la Cavese. Mister Moreno Longo ha inaugurato il nuovo anno con una conferenza stampa ricca di spunti, analisi e riflessioni sullo stato della squadra e sugli obiettivi futuri.





Un avversario da rispettare:

La Cavese, guidata ora da un nuovo tecnico, rappresenta un banco di prova importante per il Crotone. "Rispetto molto Maiuri, un tecnico che conosco da anni. La sua squadra è aggressiva, organizzata e capace di giocare un calcio evoluto. Sarà un match diverso rispetto all’andata, quando affrontammo una squadra con principi di gioco differenti", ha dichiarato Longo, sottolineando come ogni dettaglio sarà cruciale per affrontare al meglio questa sfida.





Preparazione e disciplina:

Mister Longo ha lodato i suoi giocatori per la professionalità mostrata durante le festività. "Su 28 giocatori, 26 erano già in peso forma al rientro. Questo dimostra la disciplina e la serietà di un gruppo che lavora con dedizione", ha affermato con orgoglio, aggiungendo che la squadra si è allenata con intensità e determinazione.





Punti di forza e criticità:

Parlando delle sfide tattiche, Longo ha evidenziato la necessità di contrastare la dinamicità del centrocampo della Cavese, che potrebbe creare superiorità numerica. "Dovremo essere bravi a sacrificarsi e a mantenere il dominio della partita, soprattutto nella fase centrale del campo, sfruttando i nostri esterni e il trequartista per bilanciare le situazioni di inferiorità", ha spiegato il tecnico.





Gestione del gruppo e obiettivi:

Uno dei temi ricorrenti è stato l'evoluzione della squadra, che Longo considera sempre più ampia nelle sue opzioni tattiche. "Oggi la titolarità non è più una questione di undici giocatori fissi, ma di un gruppo di 16-17 elementi pronti a entrare e fare la differenza. La competizione interna sta alzando il livello delle nostre prestazioni".

Il mister ha poi elogiato l’impegno dei giovani under, come Guerini e Silva, sottolineando l’importanza di integrare talenti emergenti nel progetto tecnico. "La crescita dei giovani è un obiettivo fondamentale, e gli over stanno facendo un ottimo lavoro nel guidarli e supportarli", ha affermato.





Il mercato e il futuro:

Con il calciomercato in pieno fermento, Longo ha confermato che potrebbero esserci nuovi innesti, specialmente tra i giovani. "Cerchiamo elementi che possano aumentare la nostra profondità e flessibilità tattica. Ma le scelte saranno fatte con attenzione, solo se potranno davvero apportare valore aggiunto alla squadra".





La sfida interna:

Un punto critico riguarda le prestazioni casalinghe, dove il Crotone sembra ancora soffrire una certa pressione. "Lo Scida deve diventare il nostro fortino. Dobbiamo trasformare la consapevolezza che mostriamo in trasferta in un punto di forza anche in casa", ha sottolineato Longo, spronando i suoi a capitalizzare l’entusiasmo del pubblico.





Conclusioni:

La sfida contro la Cavese rappresenta non solo un test tecnico, ma anche un’occasione per consolidare la crescita mentale e tattica del Crotone. Con un occhio al futuro e uno al presente, Mister Longo punta a mantenere alta l'ambizione della squadra: "Vogliamo continuare a crescere, senza accontentarci mai".

L’appuntamento è fissato per sabato, con una squadra pronta a dare battaglia per iniziare il 2025 nel migliore dei modi.