Mister Longo prepara il Crotone al debutto in campionato contro il Team Altamura (Video)

Il tecnico rossoblù sottolinea l'importanza della crescita continua della squadra e la necessità di essere più incisivi sotto porta per ottenere risultati vincenti.

Il Crotone si prepara al debutto in campionato contro il Team Altamura, una neopromossa che ha già dimostrato di essere una squadra da tenere d'occhio.

In conferenza stampa, Mister Longo ha condiviso le sue riflessioni sullo stato di forma della squadra e le sue aspettative per la partita.

Un percorso di crescita continua

Durante la conferenza, Mister Longo ha sottolineato l'importanza della crescita continua della squadra. "La squadra è sul percorso giusto," ha dichiarato, "stiamo cercando di metabolizzare i carichi di lavoro, sia fisici che cognitivi. Abbiamo fatto passi avanti, ma dobbiamo migliorare ancora, soprattutto sotto porta."

Nonostante una prestazione promettente contro il Catania, in cui il Crotone ha mantenuto il 70% di possesso palla, Longo ha evidenziato la necessità di trasformare questa dominanza in gol. "Il possesso palla deve portare a tiri in porta e occasioni da gol," ha spiegato, "dobbiamo diventare più cinici."

Preparazione alla partita contro il Team Altamura

Parlando della partita contro il Team Altamura, Longo ha descritto l'approccio tattico che intende adottare. "Proveremo sempre a giocare per attaccare, ma dobbiamo anche essere pronti a difendere quando necessario," ha affermato.

Ha inoltre menzionato che tutti i giocatori della rosa sono disponibili per la partita, indicando che ci sarà una competizione interna sana per guadagnarsi un posto in squadra.

L'importanza dell'equilibrio e dell'adattabilità tattica

Longo ha anche discusso l'importanza di essere una squadra equilibrata e adattabile. "Non mi soffermerei sul numero di attaccanti in campo," ha detto, "ma piuttosto su quanti giocatori porteremo avanti per essere incisivi."

Ha ribadito che l'obiettivo principale è quello di costruire una squadra competente e capace di adattarsi alle diverse situazioni di gioco.

Con la prima partita di campionato alle porte, Mister Longo e il Crotone sono pronti a dimostrare il loro valore sul campo. La fiducia e l'entusiasmo sono alti, ma Longo sa che per raggiungere gli obiettivi stagionali, il Crotone dovrà continuare a migliorare, partita dopo partita.