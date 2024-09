Mister Vivarini: vittoria contro il Cittadella, il Frosinone riparte con grinta (Video)

Vivarini: "La vittoria contro il Cittadella è il punto di partenza per il Frosinone" (Video)





Il Frosinone conquista la sua prima vittoria stagionale contro il Cittadella con una prestazione convincente. Il tecnico Vivarini si è detto soddisfatto del risultato, definendolo "indispensabile". "Oggi ci voleva una vittoria così, abbiamo tirato fuori una prestazione di alto livello e avremmo potuto segnare ancora di più", ha commentato l'allenatore nel post-partita.





Nonostante i numerosi problemi affrontati fino a questo punto della stagione, con sette giocatori indisponibili anche per questa partita, Vivarini rimane ottimista. "Abbiamo lavorato con intensità e in condizioni particolari, ma i ragazzi si sono meritati questa vittoria. Era la partita che ci voleva e deve essere un punto di partenza", ha aggiunto, sottolineando come la squadra sia riuscita a sopperire alle numerose assenze con grande determinazione.





Problemi fisici e soluzioni tattiche





Durante la partita, altri ostacoli si sono presentati: "Prima del match abbiamo perso un giocatore, e Frank ha dovuto lasciare il campo alla fine del primo tempo per un problema al ginocchio. Speriamo non sia nulla di grave", ha spiegato il mister. Tuttavia, nonostante le difficoltà, il Frosinone ha mostrato segni di ripresa.





"Abbiamo trovato la forza per lottare e stringere i denti fino alla fine. È stata una partita difficile, ma i ragazzi hanno lavorato come dovevano, affrontando una squadra organizzata come il Cittadella", ha commentato Vivarini, esprimendo soddisfazione per la tenuta mentale della squadra.





Un nuovo inizio per il Frosinone





Con la vittoria ottenuta, Vivarini vede un nuovo inizio per il Frosinone: "Dobbiamo ripartire con semplicità, concentrandoci su ciò che abbiamo fatto bene oggi. Creare tante occasioni da gol come abbiamo fatto è importante e deve darci energia per le prossime partite. Dobbiamo diventare una squadra solida e continuare a lavorare sui nostri concetti in fase di possesso palla".





La prossima sfida sarà mantenere questa mentalità positiva e continuare a crescere: "Oggi abbiamo visto qualcosa di buono, ma c'è ancora molto da migliorare. Con più sicurezza e tranquillità, potremo fare ancora meglio".