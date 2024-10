Morta Matilde Lorenzi, promessa dello sci azzurro: fatale una caduta in Val Senales

Tragedia in Val Senales: muore la giovane promessa dello sci Matilde Lorenzi

L’atleta piemontese Matilde Lorenzi, giovane promessa dello sci italiano, si è spenta all'ospedale di Bolzano in seguito a una drammatica caduta durante un allenamento sul ghiacciaio della Val Senales.

Grave incidente sulle piste della Val Senales

Matilde Lorenzi, diciannovenne originaria di Villarbasse e membro del Centro Sportivo Esercito, è caduta ieri mattina sulla pista rossa "Grawand nr. 1". Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto su un tratto pianeggiante, dove la sciatrice ha perso il controllo degli sci. Nella caduta, Lorenzi ha violentemente battuto il volto sul terreno ghiacciato, rendendo necessario un intervento immediato.

Gli allenatori e i carabinieri della stazione di Selva Val Gardena, insieme ai colleghi di Senales, sono giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente. Dopo l’intubazione da parte del personale sanitario giunto in elicottero, Lorenzi è stata trasferita all’ospedale "San Maurizio" di Bolzano, dove le sue condizioni sono apparse subito critiche. Purtroppo, la giovane atleta non ce l'ha fatta.

Cordoglio delle istituzioni

Il Ministero della Difesa, insieme al ministro Guido Crosetto, ha espresso il suo profondo cordoglio per la perdita dell’atleta. In una nota, il Ministero ha dichiarato: "Ci stringiamo in un abbraccio ideale ai familiari e ai colleghi del caporale Matilde Lorenzi".

L’incidente e le indagini

Le indagini preliminari dei carabinieri escludono qualsiasi responsabilità degli impianti della Val Senales: i parametri di sicurezza e le protezioni lungo il tracciato sono risultati adeguati. L'incidente appare come una tragica fatalità, avvalorata anche dalle testimonianze oculari.

La passione e il talento di una giovane promessa

Sul profilo Instagram di Matilde Lorenzi emergono le sue passioni per il mare, la cucina e la lettura. Intervistata da Raigulp all’età di tredici anni, Lorenzi aveva dichiarato: "Lo sci mi ha insegnato a competere, a dare il meglio di me". La giovane sperava in una carriera nello sci, senza però escludere il mondo della moda e della fotografia.

Successi sportivi e aspirazioni

Lorenzi, cresciuta sportivamente a Sestriere, aveva già collezionato importanti successi: nella scorsa stagione aveva vinto il titolo italiano assoluto e giovani in supergigante a Sarentino, e si era classificata sesta e ottava rispettivamente nelle prove di discesa e supergigante ai Mondiali juniores di Chatel, in Francia. Il suo miglior piazzamento in Coppa Europa era un undicesimo posto in supergigante, raggiunto a St. Moritz nel dicembre 2023.

Matilde si trovava in Val Senales per prepararsi alla nuova stagione, in sostituzione di un programma di allenamenti in Svezia sospeso a causa del caldo. Il ghiacciaio della Val Senales è un importante polo per le squadre di sci internazionali, e ospita anche corsi di aggiornamento per maestri di sci.

Un addio prematuro per una giovane stella

La comunità dello sci, insieme agli appassionati e alle istituzioni, piange una giovane promessa che, con talento e determinazione, aveva già lasciato una traccia nel mondo dello sport.