Natale Solidale a Sellia Marina: un cuore grande per la comunità

Sellia Marina: Natale Solidale tra Mercatino e Regalo Sospeso

La magia del Natale non è solo luci e decorazioni, ma anche solidarietà e condivisione. A Sellia Marina, la Parrocchia Ss. Rosario, guidata dai parroci don Raffaele Rimotti e don Giuseppe, si fa promotrice di due iniziative di carità che scaldano il cuore: il Mercatino della Solidarietà e il Regalo Sospeso. Eventi che vedono la partecipazione della Caritas parrocchiale, dell’Oratorio San Nicola, del Comune di Sellia Marina e di numerose associazioni del territorio.

Mercatino della Solidarietà

Il Mercatino della Solidarietà è un appuntamento imperdibile per chi vuole contribuire attivamente al sostegno delle famiglie in difficoltà. Organizzato dalla Caritas parrocchiale, il mercatino si terrà nelle seguenti date e sedi:

6 dicembre 2024: presso la Chiesa Ss. Rosario, dalle 16:30 alle 18:30.

8 dicembre 2024:

Chiesa Ss. Rosario, dalle 9:30 alle 11:00.

Chiesa Stella Maris, dalle 10:30 alle 12:00.

Chiesa Calabricata, dalle 10:30 alle 12:00.

L’evento invita i cittadini a visitare gli stand e a contribuire con piccoli gesti che fanno una grande differenza. Ogni acquisto al mercatino sarà un dono prezioso per chi ne ha più bisogno.

Regalo Sospeso: Un Natale per Tutti

Il Regalo Sospeso è un’iniziativa unica che unisce commercio e solidarietà. Promossa dallo Studio Professionale "Visi Sorridenti", dall'Associazione Sergio Mirante, dalla Parrocchia Ss. Rosario, dall'Associazione Nuvola e dal Comune di Sellia Marina, l’iniziativa si basa su un concetto semplice ma potente: donare un regalo e lasciarlo ‘sospeso’ nei negozi aderenti.

Chiunque può partecipare acquistando un giocattolo, un vestito o un regalo nei negozi che espongono la locandina dell’iniziativa. I doni verranno poi raccolti e distribuiti dalla Caritas parrocchiale ai bambini delle famiglie in difficoltà.

“La modalità è la stessa dello scorso anno – spiegano gli organizzatori –. I commercianti interessati potranno esporre il manifesto dedicato all’iniziativa, rendendosi così parte attiva di un progetto che porta gioia e speranza.”

Una Comunità che Si Muove per il Bene Comune

Sellia Marina si conferma un esempio di comunità unita e solidale, dove la collaborazione tra parrocchia, istituzioni e associazioni crea un tessuto sociale forte e inclusivo. Grazie a eventi come questi, il Natale diventa un’occasione per rinnovare i valori della carità e dell’amore per il prossimo.

Non resta che partecipare, perché ogni piccolo gesto può illuminare il Natale di chi ne ha più bisogno.