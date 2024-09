Nations League: Francia-Italia - le probabili formazioni, dove vederla in TV e Streaming

La nazionale italiana, guidata da Luciano Spalletti, si prepara a scendere in campo per affrontare la Francia nella prima giornata della Nations League. Dopo l'amara eliminazione agli ottavi di finale degli ultimi Europei, gli Azzurri cercano il riscatto in un match che si terrà venerdì 6 settembre alle ore 20.45 presso lo Stade de France di Saint Denis, Parigi. Le due squadre sono inserite nello stesso gruppo di Belgio e Israele, rendendo ogni punto vitale per la qualificazione.

Le novità della formazione italiana

Per questa sfida, il commissario tecnico Spalletti ha scelto di introdurre alcune novità nella rosa. Spiccano le convocazioni di Caleb Okoli, difensore del Leicester, e Marco Brescianini, centrocampista dell’Atalanta. Ritorna in nazionale Sandro Tonali, ex Milan e ora al Newcastle, insieme a Moise Kean, che torna dopo una lunga assenza grazie al suo ottimo inizio di stagione con la Fiorentina.

Il Roster della Francia

La Francia si presenta con una formazione di grande qualità, guidata dal fuoriclasse Kylian Mbappé. In ottima forma anche Marcus Thuram, autore di una doppietta contro l'Atalanta e protagonista di un brillante avvio di stagione. L'allenatore Didier Deschamps potrà contare su una squadra completa e ben bilanciata per affrontare al meglio l'incontro.

Dove Vedere Francia-Italia in diretta tv e streaming

Partita: Francia-Italia Orario: 20.45 Canale TV: Rai 1 Streaming: RaiPlay

La partita sarà trasmessa in diretta e gratuitamente su Rai 1. Per chi preferisce lo streaming, sarà disponibile su RaiPlay, accessibile sia tramite sito web che tramite l'app dedicata su dispositivi mobili e tablet.

Telecronaca e commento

La telecronaca di Francia-Italia sarà affidata ad Alberto Rimedio e Daniele Adani, che seguiranno la partita dallo Stade de France. Gli appassionati potranno godere di un racconto dettagliato e appassionato del match direttamente da Parigi.

Probabili Formazioni di Francia e Italia

Francia (4-3-3): Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Zaire-Emery, Tchouameni, Griezmann; Dembele, Mbappè, Thuram. **Allenatore**: Deschamps.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Pellegrini, Dimarco; Kean, Retegui. **Allenatore**: Spalletti.

L'Arbitraggio del Match

L'arbitro della partita sarà lo svizzero Sandro Scharer, affiancato dagli assistenti Stéphane De Almeida e Jonas Erni. Il quarto ufficiale sarà Lionel Tschudi. Al VAR ci sarà Fedayi San, con Johannes von Mandach all’assistenza AVAR.

Francia e Italia sono pronte a darsi battaglia in una sfida che promette spettacolo e intensità. Non perdere questo appuntamento cruciale della Nations League!