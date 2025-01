Neonata muore dopo la dimissione dall’ospedale: aperta un’inchiesta a Corigliano

Corigliano-Rossano – Tragedia a Trebisacce, in provincia di Cosenza, dove una neonata è morta nella sua abitazione dopo essere stata visitata nel pronto soccorso dell’ospedale "Guido Compagna" di Corigliano-Rossano. La piccola, che era stata portata in ospedale a causa di una crisi respiratoria, era stata visitata e poi dimessa, ma poco dopo il rientro a casa la situazione è precipitata.

Indagini in corso: disposta l’autopsia

A seguito del decesso, i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio hanno informato la Procura della Repubblica di Castrovillari, che ha aperto un’inchiesta per fare luce sulle circostanze della morte e accertare eventuali responsabilità. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma per eseguire l’autopsia, al fine di chiarire le cause del decesso.

Sotto sequestro anche la sala del pronto soccorso dell’ospedale "Compagna", dove la neonata era stata visitata prima di essere dimessa. Gli inquirenti vogliono capire se siano stati seguiti tutti i protocolli sanitari e se vi siano state negligenze nel trattamento della piccola paziente.

Comunità sotto shock

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Trebisacce e l’intero territorio della Sibaritide. Familiari e conoscenti chiedono chiarezza e giustizia per comprendere se la tragedia potesse essere evitata. L’episodio ha acceso ancora una volta i riflettori sulla qualità dell’assistenza sanitaria nel territorio e sulle carenze strutturali degli ospedali della Calabria.

Sanità sotto accusa: carenze e inefficienze

Questo drammatico evento si inserisce in un quadro più ampio di criticità nel sistema sanitario calabrese, spesso al centro di polemiche per la carenza di personale, la mancanza di risorse e le difficoltà di gestione. Il decesso della neonata ha riportato al centro del dibattito l’urgenza di potenziare i presidi ospedalieri, garantendo un servizio efficiente e sicuro per i cittadini.

Attesa per gli esiti dell’autopsia

L’autopsia disposta dalla Procura sarà determinante per chiarire le cause della morte della bambina e per stabilire eventuali responsabilità. Solo dopo gli esiti dell’esame autoptico si potranno avere risposte più precise sul tragico evento.

Nel frattempo, la famiglia attende con dolore e speranza che venga fatta piena luce su quanto accaduto. La comunità si stringe intorno ai genitori della piccola, in un momento di lutto e profonda sofferenza.