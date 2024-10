Neonato morto nel cosentino: il padre presenta denuncia. In corso le indagini

BOCCHIGLIERO (CS) – Un dramma ha sconvolto la comunità di Bocchigliero, un piccolo centro della Sila grande, in provincia di Cosenza. Un neonato di pochi giorni è tragicamente deceduto durante il trasporto in ospedale, dopo aver manifestato difficoltà respiratorie.

Secondo quanto riportato, i genitori si sono accorti che il loro bambino, mentre si trovava nella sua culla, aveva difficoltà a respirare. In preda alla preoccupazione, hanno immediatamente contattato il 118 per richiedere l’intervento di un’ambulanza. Tuttavia, data la gravità della situazione e il tempo necessario per l’arrivo dei soccorsi, i genitori hanno deciso di non aspettare e di trasportare il neonato con la loro auto all’ospedale più vicino. Purtroppo, il piccolo è deceduto durante il tragitto.

Denuncia del padre e indagini in corso

Il padre del bambino, distrutto dal dolore, ha presentato una denuncia alla Polizia. L’uomo ha dichiarato che al momento delle dimissioni dall’ospedale Annunziata di Cosenza, dove il figlio era nato, il piccolo presentava qualche linea di febbre. Le forze dell’ordine, su segnalazione dei genitori, hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze che hanno portato alla morte del neonato.

Accertamenti sanitari e inchiesta della magistratura

Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi necessari per comprendere se vi siano state eventuali negligenze mediche o se il decorso febbrile post-dimissioni possa essere collegato alle cause del decesso. Saranno fondamentali l’esame autoptico e l’analisi delle cartelle cliniche per fare chiarezza sulla vicenda.

Il dramma ha sconvolto la comunità locale, lasciando i residenti di Bocchigliero in uno stato di profondo cordoglio. Si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini in corso, che dovranno fare luce su quanto accaduto.

