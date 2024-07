New Generation Racing a podio alla 63^ Coppa Paolino Teodori

Ascoli Piceno, 1 luglio 2024 - Un weekend memorabile per la Scuderia Catanzarese New Generation Racing, che ha brillato alla 63ª edizione della Coppa Paolino Teodori, tenutasi il 29 e 30 giugno. La competizione, valida per la Coppa FIA, il Campionato Italiano Supersalita, il CIVM Nord e il CIVM Sud, ha visto la partecipazione di numerosi talenti del motorsport italiano.

A rappresentare la scuderia calabrese è stato l'esperto pilota di Tiriolo, Domenico Rotella. Con la sua Renault 5 GTT, Rotella ha saputo distinguersi in una gara di altissimo livello, conquistando un meritato secondo posto nella classe E1 1600T. La sua prestazione impeccabile ha dimostrato non solo il suo talento, ma anche la qualità del lavoro svolto dal team tecnico della scuderia.

La Coppa Paolino Teodori, conosciuta per il suo tracciato impegnativo e per la presenza di avversari di altissimo calibro, ha messo a dura prova i partecipanti, ma Rotella ha saputo gestire con maestria ogni fase della gara, mostrando determinazione e abilità. Il podio conquistato è un riconoscimento del suo impegno e delle sue capacità, oltre che della preparazione accurata effettuata in vista dell'evento.

"Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto da Domenico," ha dichiarato il team manager della New Generation Racing. "Questo secondo posto è il frutto di un grande lavoro di squadra e della dedizione del nostro pilota. Adesso guardiamo con fiducia ai prossimi appuntamenti."

L'entusiasmo per il risultato ottenuto ad Ascoli è palpabile nel team della New Generation Racing, che già pianifica i prossimi impegni con rinnovata determinazione. La stagione è ancora lunga e la scuderia catanzarese è pronta a continuare a dare il massimo in ogni competizione.

Con questo importante risultato, Domenico Rotella e la sua Renault 5 GTT hanno dimostrato che la New Generation Racing è una realtà solida e competitiva nel panorama delle corse in salita, capace di ambire a traguardi sempre più prestigiosi.

New Generation Racing