Omicidio a Prato: Hu Lipeng, il 19enne cinese trovato morto in strada, è stato ucciso

PRATO, 12 AGOSTO 2024 - È stato confermato come omicidio il caso di Hu Lipeng, il 19enne di origini cinesi trovato senza vita domenica sera a Prato. Le prime indagini avevano ipotizzato un suicidio, ma gli inquirenti hanno rapidamente escluso questa possibilità, aprendo un fascicolo contro ignoti per omicidio.

Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe morto dopo essere precipitato dal terzo piano di un edificio situato nel centro di Prato. L’appartamento da cui Hu sarebbe caduto appartiene a un suo connazionale. Tuttavia, la dinamica dell'incidente è ancora avvolta nel mistero e la procura, per far luce sull’accaduto, ha affidato l'incarico dell'autopsia alla dottoressa Luciana Sonnellini. L’esame post mortem sarà cruciale per determinare le cause esatte della morte e potrebbe fornire nuovi elementi utili alle indagini.

Nel frattempo, la famiglia del giovane, profondamente sconvolta dalla tragedia, si è rivolta all'avvocato Tiziano Veltri per rappresentare i loro interessi legali. Nonostante l'angoscia del momento, i familiari hanno deciso di non nominare un consulente di parte per l'autopsia.

Indagini in corso

Le indagini proseguono a ritmo serrato. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita del giovane e di comprendere chi possa avere avuto interesse a togliergli la vita. Al momento, non ci sono indagati ufficiali, ma le autorità non escludono nessuna pista.

La comunità cinese di Prato, una delle più numerose e radicate in Italia, è sconvolta dall'accaduto. Questo tragico evento ha scosso profondamente non solo la famiglia di Hu Lipeng, ma l'intera città, già provata da altri episodi di cronaca nera.

Appello al pubblico

Le forze dell'ordine hanno rivolto un appello alla cittadinanza, invitando chiunque possa avere informazioni utili a farsi avanti. Ogni dettaglio, anche il più insignificante, potrebbe rivelarsi determinante per risolvere questo misterioso caso di omicidio.

Questo drammatico caso sottolinea ancora una volta l’importanza della collaborazione tra le autorità e la comunità locale per garantire giustizia e sicurezza. La morte di Hu Lipeng rappresenta una perdita incommensurabile, e solo scoprendo la verità su quanto accaduto si potrà rendere giustizia a questo giovane e alla sua famiglia.