Omicidio nel milanese: 6 arrestati per l'esecuzione di un ciclista, Fabio Ravasio

PARABIAGO - Un tragico incidente stradale che si è rivelato un brutale omicidio. Fabio Ravasio, 52 anni, è stato investito e ucciso mentre era in bicicletta, non da un pirata della strada, ma in un'esecuzione premeditata nel cuore del Milanese.

Le indagini condotte dai carabinieri di Legnano, sotto la direzione della Procura di Busto Arsizio, hanno portato all'arresto di sei individui accusati di omicidio. Secondo le ricostruzioni, il 9 agosto, poco prima delle 20:00, Ravasio è stato travolto da un'auto nera in via Vela a Parabiago. Il veicolo, dopo aver cambiato corsia, ha colpito frontalmente il ciclista con un impatto devastante, facendolo cadere violentemente e sbattere contro un guardrail.

Grazie alla testimonianza di alcuni presenti, le forze dell'ordine hanno scoperto che la targa dell'auto era stata manomessa. Le successive verifiche hanno rivelato che il veicolo apparteneva a una persona conosciuta da Ravasio, residente nella stessa zona.

L'inchiesta si è concentrata sui contatti e sulle relazioni della vittima. Le prove raccolte dai carabinieri di Legnano hanno evidenziato che l'incidente non era accidentale, ma intenzionale. Le sei persone coinvolte, definite di "rilievo investigativo", hanno confessato il loro coinvolgimento durante un interrogatorio in Procura, svelando una cospirazione con "finalità patrimoniale". Hanno anche indicato il luogo dove era nascosta l'auto, rinvenuta in un garage appartenente a uno degli arrestati.

I sei sospetti sono attualmente detenuti nel carcere di Busto Arsizio, in attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini. (Ansa)