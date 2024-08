Pagliuca carica la Juve Stabia: massima concentrazione per la sfida contro il Catanzaro (Video)

Juve Stabia: La Conferenza Stampa di Guido Pagliuca Prima della Sfida Contro il Catanzaro





Nella vigilia della seconda giornata di Serie B, il mister della Juve Stabia, Guido Pagliuca, ha tenuto una conferenza stampa per discutere della prossima partita contro il Catanzaro.

Pagliuca ha sottolineato l'importanza della partita, ribadendo che ogni gara ha una storia a sé e che la squadra è pronta a dimostrare il proprio valore, come già fatto nella vittoria contro il Bari.

La mentalità vincente della Juve Stabia

Pagliuca ha evidenziato come la Juve Stabia stia lavorando da un anno e mezzo con grande impegno, affrontando ogni partita con massima concentrazione e determinazione.

"Ogni partita ha una storia diversa, e noi siamo pronti a misurarci con squadre forti", ha affermato l'allenatore, evidenziando l'importanza di affrontare ogni sfida con la giusta mentalità.

Un Ritorno di sentimenti contrastanti

Un aspetto interessante della partita sarà il confronto con il Catanzaro, guidato dall'ex allenatore della Juve Stabia, Fabio Caserta. Pagliuca ha parlato con rispetto del passato, ricordando che Caserta e il direttore sportivo Polito hanno lasciato un'impronta significativa nel club.

"Sono due persone che hanno fatto la storia della Juve Stabia, ed è giusto ricordarle per ciò che hanno fatto di positivo", ha detto Pagliuca, sottolineando l'importanza di guardare avanti pur mantenendo rispetto per il passato.

L'orgoglio di rappresentare una piccola realtà

Pagliuca ha anche parlato dell'orgoglio di rappresentare una realtà come quella della Juve Stabia, una delle poche squadre in Serie B che non proviene da un capoluogo di provincia.

"Il nostro orgoglio deve essere rendere orgogliosi i nostri tifosi", ha dichiarato, enfatizzando il legame tra la squadra e i suoi sostenitori, noti per la loro passione e dedizione.

Strategia e preparazione

Riguardo alla preparazione tattica, Pagliuca ha spiegato che ogni decisione presa, come quella della formazione contro il Bari, è frutto di un'attenta pianificazione e analisi.

Ha lasciato intendere che potrebbero esserci ulteriori "sorprese" tattiche nelle prossime partite, per adattarsi al meglio ai diversi avversari e contesti di gioco.

Il calciomercato e le prospettive future

Sul fronte del calciomercato, Pagliuca ha confermato l'imminente arrivo di Zuccon a Castellammare, un ulteriore segno dell'ambizione del club di migliorare continuamente la squadra.

Tuttavia, ha anche sottolineato l'importanza di concentrarsi sul presente: "Il presente dice Catanzaro, qui ed ora e basta."

Concludendo, Pagliuca ha ribadito l'importanza di mantenere alta la concentrazione e l'impegno, sia dentro che fuori dal campo, per continuare a crescere come squadra e rappresentare degnamente i colori della Juve Stabia.