Calcio, Semifinale Playoff. Palermo-Venezia: le dichiarazioni post-gara dei Mister Mignani, Mister Vanoli e il difensore Marconi (Video)

Il Palermo cade in casa contro il Venezia: l'analisi del match e le parole di Mignani e Marconi

PALERMO - Il Palermo non è riuscito a ribaltare il risultato nell'andata del playoff contro il Venezia, concludendo il match con una sconfitta per 0-1. Una partita intensa e combattuta, che ha lasciato l'amaro in bocca a squadra e tifosi. Nella mixed zone, l'allenatore Mignani e il difensore Marconi hanno condiviso le loro riflessioni sul match.

Mignani: "Non meritavamo di perdere, dobbiamo crederci fino alla fine"

Al termine dei 100 minuti di gioco, Mister Mignani ha espresso il suo rammarico per il risultato, ma ha anche lodato la prestazione della squadra: "Abbiamo fatto una partita giusta, forse con meno intensità rispetto a quella di tre giorni fa, ma contro un avversario forte. Non meritavamo di perdere, abbiamo subito un gran bel tiro che ci ha castigati. Nell'ultima parte di partita siamo stati poco lucidi, ma dobbiamo credere di poter vincere a Venezia".

Prepararsi per la gara di ritorno non sarà facile, ma Mignani ha fiducia nella sua squadra: "È difficile, ma credo che abbiamo la possibilità di vincere a Venezia. Dobbiamo prepararci bene e crederci, i ragazzi devono essere i primi a farlo. Le partite a volte sono decise da episodi, e se un episodio andrà a nostro favore, dovremo fare un altro gol. Credo che ci sia la possibilità di andare a Venezia e fare l'impresa".

Riguardo alla stanchezza accumulata, Mignani ha riconosciuto la qualità dell'avversario: "Il Venezia è una squadra molto fisica e di qualità. I ragazzi hanno corso e lottato, non abbiamo perso tanti duelli fisici. Credo sia più merito della qualità dell'avversario".

Marconi: "Abbiamo dato tutto, adesso dobbiamo crederci"

Il difensore Ivan Marconi ha condiviso il suo punto di vista, esprimendo il dispiacere per il risultato ma anche la determinazione per la partita di ritorno: "Non è bastato, ma sappiamo che non è finita. Abbiamo venduto cara la pelle nel primo tempo, ma il Venezia è una squadra programmata per vincere. Dobbiamo resettare e giocare come se non avessimo nulla da perdere. Andremo a Venezia per fare l'impresa".

Marconi ha parlato anche del suo ritorno in campo dopo un periodo difficile: "È per colpa mia che non ho giocato tanto, ma ho sempre cercato di allenarmi al massimo. Non ero un fenomeno prima e non lo sono adesso, ma cerco sempre di farmi trovare pronto. Speriamo di andare a Venezia e fare l'impresa".

Alla domanda sulle somiglianze con il gruppo che due anni fa conquistò la promozione, Marconi ha risposto: "Ogni annata è diversa, ma siamo riusciti a riportare un entusiasmo incredibile. È il sogno di ogni giocatore giocare partite così. Dobbiamo andare a Venezia e vincere, ci vuole anche un po' di fortuna nella vita".

L'importanza del supporto dei tifosi

Infine, Marconi ha voluto ringraziare i tifosi: "Il supporto dei tifosi è stato importantissimo, purtroppo non siamo riusciti a regalare una gioia come tre giorni fa. Però alla squadra non si può recriminare niente, abbiamo dato tutto. Non ci dobbiamo dare per vinti, ci sono altri 90 minuti e può succedere di tutto".

La squadra e i tifosi del Palermo guardano ora alla sfida di ritorno con speranza e determinazione. L'obiettivo è chiaro: ribaltare il risultato e continuare a sognare la promozione.





Paolo Vanoli

VENEZIA - “E’ stata una partita tosta, contro una grande squadra e un grande pubblico ma è solo la prima delle due. Sapevamo che il Palermo sarebbe stata completamente un’altra squadra rispetto al campionato, l’abbiamo però gestita bene. L’errore sarebbe pensare di tenerci questo vantaggio, siamo una squadra votata all’attacco, abbiamo segnato tanti gol e vogliamo guardare avanti. Ho chiesto ai ragazzi una prova di personalità, facendo tesoro di quanto di buono fatto in stagione e anche degli errori che abbiamo commesso e sono soddisfatto per l’atteggiamento. I ragazzi sono stati eccezionali, perdere la promozione diretta all’ultima partita non è stato facile da digerire ma ce l’abbiamo fatta. Sono contento per Pierini, è un ragazzo con grandi potenzialità e grandi mezzi. Dovevamo essere un po’ più bravi a palleggiare nella metà campo avversaria, ma faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una grande partita in un clima non facile.“



Gianluca Busio

VENEZIA - “E’ stata una buona partita, avevamo un piano gara preciso da seguire e l’abbiamo fatto. E’ solo il primo tempo però sappiamo che il ritorno sarà ancora più importante, siamo stati bravi a mantenere la calma e difendere compatti fino a che Pierini ha trovato un gran gol. E’ sempre bello giocare al Penzo davanti ai nostri tifosi, sono stati fantastici questa stagione e specialmente ai Playoff ci servirà il loro aiuto per creare un’atmosfera unica e sarà un piacere giocare anche per loro.”

