Palme di Pace: L'UNITALSI Reventino Diffonde il Messaggio di Fraternità nel Mondo

Dove arriva la palma, arrivi Gesù": un impegno comunitario per portare speranza e giustizia nelle famiglie e tra gli amici.

L'UNITALSI Reventino celebra la Domenica delle Palme con un messaggio di pace e speranza

Nel cuore della comunità del Reventino, la Domenica delle Palme assume un significato ancora più profondo grazie all'iniziativa del Gruppo Parrocchiale dell'UNITALSI. In una cerimonia toccante, i fedeli hanno ricevuto le tradizionali palme benedette, simbolo di pace e rinascita, accompagnate da un messaggio che invita a far sì che "là dove arriva la palma, arrivi anche Gesù".

Il portavoce del gruppo parrocchiale Francesco Bonaddio ha esortato i presenti a diventare ambasciatori di pace, portando il messaggio cristiano nelle loro famiglie e cerchie di amici, e ad avere il coraggio di scambiarsi un augurio di pace che si estenda a tutto il mondo. Questo invito riflette le parole del Santo Padre, che incoraggia i fedeli a essere sentinelle della pace attraverso la giustizia e il perdono.

Nel suo discorso, il portavoce ha ricordato a tutti che Gesù è sempre presente tra noi, a guidarci verso i sentieri della pace, soprattutto in un mondo che ne ha tanto bisogno. In un momento in cui le divisioni sembrano prevalere, l'UNITALSI Reventino si fa portavoce di un messaggio di speranza e unità, ricordando che la vera pace è possibile solo attraverso la buona volontà e l'impegno di ciascuno.

La comunità del Reventino si è lasciata ispirare da queste parole, raccogliendo le palme come simbolo di una promessa a sé stessi di portare avanti gli ideali di pace e condivisione. In questo giorno simbolico, la parrocchia non ha solo celebrato un rito antico, ma ha anche riaffermato il proprio impegno a costruire un futuro di armonia e fratellanza, seguendo gli insegnamenti di Gesù Cristo e le indicazioni del Santo Padre.