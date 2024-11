Papa Francesco nomina un nuovo cardinale: l'arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia

Roma, Città del Vaticano — Il prossimo 7 dicembre si terrà il Concistoro durante il quale saranno nominati 21 nuovi cardinali. Papa Francesco ha annunciato un’ulteriore aggiunta: Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, noto come “Don Mimmo”. Questa nomina riporta a 21 il numero dei nuovi cardinali, dopo la rinuncia dell'indonesiano monsignor Paskalis Bruno Syukur.

Battaglia, originario di Satriano in Calabria, è noto per il suo forte impegno sociale a sostegno dei più deboli, come giovani e tossicodipendenti. Ordinato sacerdote nel 1988, ha percorso un cammino pastorale che lo ha portato a guidare il “Centro Calabrese di Solidarietà” e a collaborare con varie opere di carità. Dal 2020 è arcivescovo di Napoli, città dove gode dell’apprezzamento del clero e dei fedeli per il suo messaggio di speranza e solidarietà.

Nel suo annuncio, il direttore della Sala Stampa vaticana Matteo Bruni ha sottolineato come Papa Francesco abbia voluto includere Battaglia tra i nuovi cardinali per il suo profondo impegno pastorale e la dedizione verso i più fragili. Battaglia entrerà così a far parte di una nuova generazione di cardinali vicini al popolo, proseguendo il suo operato in una Napoli spesso in lotta contro problematiche sociali e criminalità.

Il nuovo Collegio cardinalizio

Con il prossimo Concistoro, il decimo di Papa Francesco, il Collegio cardinalizio sarà composto da 256 membri, di cui 141 elettori e 115 non elettori. Tra i nuovi nominati, 11 sono europei, di cui 5 italiani; 6 appartengono al continente americano, 3 sono asiatici e uno è africano. Il Concistoro rispecchia ancora una volta l'impegno del Pontefice nel favorire una Chiesa globale, attenta alle necessità di tutte le comunità del mondo.

Domenico Battaglia, cardinale "del popolo", rafforza con la sua nomina la presenza di una guida pastorale vicina agli ultimi e alle periferie esistenziali.