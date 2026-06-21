È partita ufficialmente dall'Apica Village di Mirto Crosia la nuova avventura di Miss Italia Calabria 2026

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È stata una partenza travolgente, scandita da luci, musica e applausi, ad accendere l’87ª edizione del concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia. Un avvio ad alto impatto che ha immediatamente trasformato l’Apica Village di Mirto Crosia, dei fratelli Caligiuri, in un palcoscenico dinamico e vibrante. Un’esplosione di ritmo, eleganza e presenza scenica che ha dettato sin da subito l’energia della serata, tra emozione, intensità e grande coinvolgimento del pubblico.

Miss Apica Village 2026 è Sara Genova di Corigliano-Rossano. Seconda classificata, con la fascia di Miss Givova, Valeria Borelli di Cerva. Terza classificata, con la fascia di Miss Framesi, Serena Sacchetta di Mangone. Quarta classificata Elisabetta Sinopoli di Soverato. Quinta classificata Maria Teresa Guarascio di Montalto Uffugo. Sesta classificata Sofia Mancuso di Roccelletta. Il titolo assegnato in questa prima selezione rappresenta un vero e proprio passpartout verso la finale regionale del concorso, offrendo alla vincitrice l’opportunità di proseguire il proprio percorso con il sogno concreto di rappresentare la Calabria alla finalissima nazionale.

Nel messaggio augurale della patron Patrizia Mirigliani, l'essenza di un concorso che va oltre la bellezza esteriore: «Da sempre, Miss Italia è la storia delle donne italiane. È il concorso delle donne libere che ha permesso a tante di loro di costruirsi un futuro. Siate ambasciatrici straordinarie di questa Regione, portatrici della vostra unicità e della meravigliosa forza femminile che il vostro territorio esprime».

Accanto a lei, da 12 anni, Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali e titolari della Carli Fashion Agency, motore instancabile dell'organizzazione calabrese: «Abbiamo inaugurato questa tappa con profonda emozione. Ringraziamo la patron Patrizia Mirigliani per la fiducia che continua a rinnovarci da ben dodici anni, insieme allo staff nazionale, ai partner e a tutto il nostro team, che con passione e dedizione rendono possibile questo progetto straordinario. Un ringraziamento sentito va a Carlomagno Auto, da anni al fianco del nostro percorso e delle miss lungo tutto il tour calabrese. Grazie ai padroni di casa, Rosario, Pino e Andrea Caligiuri, per l’accoglienza calorosa e per averci ospitati in questa splendida struttura che offre grande qualità, curata nei servizi e nel personale. Un ringraziamento speciale anche all’amministrazione comunale di Crosia, al sindaco Maria Teresa Aiello e all’assessore al Turismo e allo Spettacolo Antonio Graziani. Grazie ai media partner Esperia TV (canale 15), Jonica Radio TV (canale 82) e Jonica Radio FM 90.2, e al pubblico che ci segue con entusiasmo crescente, così come alla community social sempre più partecipe. Ringraziamo la madrina della serata Miss Italia 2025 Katia Buchicchio. Ma il nostro ringraziamento più grande va alle ragazze che scelgono di mettersi in gioco e alle loro famiglie: Miss Italia è una vera palestra di vita, un’esperienza che forma, arricchisce e può diventare un autentico trampolino di lancio. Invitiamo tutte le ragazze calabresi a iscriversi sul sito ufficiale www.missitalia.it. Sarà un’estate travolgente».

L’edizione 2026 di Miss Italia Calabria abbraccia un concept completamente rinnovato, scegliendo di immergersi nell’energia iconica e senza tempo degli anni ’90. Un immaginario che torna a vivere sul palco attraverso un format dinamico e fortemente evocativo, capace di unire nostalgia e contemporaneità in un unico flusso scenico. La direzione artistica di Linda Suriano guida questa trasformazione con una visione precisa e riconoscibile, costruendo uno show che richiama le atmosfere pop, la cultura visiva e la leggerezza brillante di un decennio diventato simbolo. A condurre la serata, il duo composto da Larissa Volpentesta e dalla stessa Linda Suriano.

Miss Italia Calabria si conferma così un’esperienza che supera la dimensione della passerella, diventando un percorso di crescita personale. Tra sfilate in body istituzionale e abiti eleganti, le aspiranti miss hanno dato voce alle proprie storie, mostrando carattere, determinazione e autenticità, elementi che rappresentano il cuore più profondo del concorso. A rendere la serata ancora più incisiva, le coreografie di Lia Molinaro e la performance della ballerina Lorenza Stamati insieme alle concorrenti. L’esibizione del cantante Sapo ha acceso l’atmosfera e coinvolto il pubblico con grande partecipazione.

Grande orgoglio nelle parole di Andrea Caligiuri, titolare di Apica Village, che ha accolto con entusiasmo la manifestazione: «Per il secondo anno consecutivo abbiamo avuto il piacere di ospitare una tappa di Miss Italia Calabria, un evento che rappresenta molto più di un concorso. È un’opportunità concreta per valorizzare Crosia e contribuire a raccontare le bellezze della nostra Regione. Come realtà che opera sul territorio, sentiamo forte la responsabilità di rappresentare al meglio il nostro Comune. Alla vincitrice e a tutte le concorrenti auguro di portare a casa tante soddisfazioni».

Madrina della serata, Katia Buchicchio, ha rivolto un consiglio alle aspiranti miss: «Siate forti e sicure quando salite sul palco, perché ognuna di voi ha qualcosa di importante da raccontare. Lasciate spazio alla vostra personalità. Per me è stata la prima volta dall’altra parte, in giuria, ed è stata un’esperienza davvero significativa. Un grazie a Linda e Carmelo e all’Apica Village per l’accoglienza».

A presenziare all’evento anche il sindaco di Crosia, Maria Teresa Aiello, e l’assessore al Turismo e allo Spettacolo, Antonio Graziani: «Siamo grati all’organizzazione di Miss Italia Calabria per aver scelto Crosia come palcoscenico di una manifestazione che coniuga bellezza, talento e promozione del territorio. I grandi risultati nascono sempre dall’impegno, dalla passione e dalla capacità di fare rete».

A decretare la vincitrice della prima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Maria Teresa Aiello (sindaco del Comune di Crosia), Antonio Graziani (assessore al Turismo e allo Spettacolo del Comune di Crosia), Angelo Scorzo (Aesse design), Giuseppe Pirillo (Framesi), Miss Italia 2025 Katia Buchicchio, Miss Calabria 2025 Manuela Pugliese, Annarita Restuccia (Gioielleria Restuccia, Miluna), Natascia Callegaro (titolare di Natascia Callegaro Hair&Spa), Francesco D'Agostino (make-up artist), Gennaro Ruffolo (insegnante e maestro di musica), Emanuela De Simone (impiegata).

Al momento della proclamazione, la nuova Miss Apica Village 2026, Sara Genova, ha condiviso tutta la sua emozione: «Vincere questa prima tappa e conquistare la fascia e la corona è qualcosa di indescrivibile. Ho deciso di partecipare a Miss Italia per acquisire maggiore sicurezza, credere di più in me stessa e nella mia bellezza, e per far conoscere la vera Sara, dentro e fuori».

Il tour proseguirà con numerose tappe che attraverseranno borghi, piazze e luoghi simbolo della Regione. Un percorso itinerante e sempre più ricco che costruisce, appuntamento dopo appuntamento, un racconto fatto di spettacolo e valorizzazione culturale, offrendo al pubblico l’occasione di riscoprire il fascino di una Calabria autentica, accogliente e profondamente legata alle proprie radici.

Ufficio stampa Denise Ubbriaco