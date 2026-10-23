Passaporto elettronico pagamento PagoPA dal 27 ottobre 2026

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La Polizia di Stato ha annunciato l'introduzione di una nuova modalità di pagamento per il contributo legato al rilascio del passaporto elettronico. A partire dal 27 ottobre 2026, i cittadini potranno utilizzare il sistema PagoPA per versare la quota prevista, un'iniziativa che si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Come funziona la nuova procedura

Il meccanismo è pensato per rendere più fluide le operazioni. Durante la prenotazione dell'appuntamento sul portale Agenda Passaporto On Line, l'utente potrà generare un avviso di pagamento PagoPA dell'importo di 42,70 euro, corrispondente al costo del documento. L'avviso potrà poi essere saldato attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti, sfruttando sia i canali fisici sia quelli digitali.

Un'opzione in più, non un obbligo

È importante sottolineare che la novità non elimina le alternative già disponibili. Come precisato dalla Questura di Trapani, la procedura PagoPA rappresenta un'ulteriore opportunità che si affianca ai metodi tradizionali. Resta infatti possibile pagare presso gli uffici postali, sulle piattaforme online di Poste Italiane, tramite istituti bancari e altri prestatori abilitati.

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L'obiettivo della semplificazione

La scelta di ampliare i canali di pagamento risponde alla volontà di migliorare l'accessibilità alle procedure e di agevolare gli utenti, riducendo le complicazioni burocratiche. L'invito rivolto ai cittadini è quello di consultare le nuove modalità operative e di utilizzare il portale ufficiale della Polizia di Stato per la prenotazione degli appuntamenti, così da gestire ogni passaggio in modo più semplice e trasparente.

L'aggiornamento, comunicato dalla Questura di Trapani il 23 ottobre 2026, conferma l'attenzione delle istituzioni verso servizi sempre più vicini alle esigenze del pubblico.