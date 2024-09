Picerno-Crotone: Mister Longo analizza la sconfitta e chiede scusa ai tifosi (Video)

Il Crotone cade 5-2 contro il Picerno. L'analisi dell'allenatore Longo: "Dobbiamo lavorare sull'umiltà e la determinazione".





Il Crotone esce sconfitto con un pesante 5-2 dal campo del Picerno, una partita che ha visto i rossoblù in difficoltà fin dai primi minuti. L'allenatore del Crotone, Mister Longo, ha analizzato la gara nel post-partita, riconoscendo i meriti degli avversari e assumendosi la responsabilità della prestazione negativa.





"Ringrazio il pubblico di Picerno per l'accoglienza calorosa. Mi hanno sempre mostrato affetto e stima, e di questo sono molto onorato. Riguardo alla partita, dobbiamo prenderci la responsabilità di quanto accaduto oggi. Chiedo scusa ai tifosi e alla squadra per questo risultato," ha esordito Longo.





Un match in salita fin dai primi minuti





L'infortunio di un giocatore del Crotone nei primi minuti ha costretto la squadra a giocare in inferiorità numerica, situazione che ha messo subito in difficoltà i rossoblù. A peggiorare le cose, un autogol che ha segnato una partita già complicata. "Abbiamo subito l'autogol in un momento cruciale e questo ha fotografato una partita sfortunata e rocambolesca", ha commentato Longo.





Nonostante un inizio di secondo tempo promettente, con il Crotone che ha mostrato una buona reazione e ha creato diverse occasioni per riaprire il match, la squadra non è riuscita a mantenere la concentrazione necessaria per evitare ulteriori errori.





Dobbiamo essere più umili e determinati





Longo ha sottolineato la mancanza di umiltà e cattiveria agonistica della sua squadra: "Abbiamo affrontato una squadra, il Picerno, che ha dimostrato grande umiltà e qualità. Noi siamo stati presuntuosi nel momento in cui avremmo dovuto azzannare la partita."





Il tecnico si è concentrato anche sulla necessità di vincere i duelli individuali e di essere più determinati: "Non è accettabile che un giocatore del Picerno riesca a superare quattro dei nostri senza che nessuno intervenga. Questo dimostra la nostra mancanza di cattiveria e di attenzione."





Un futuro da ricostruire





Nonostante la pesante sconfitta, Longo ha voluto trasmettere un messaggio di positività: "Il percorso è lungo, ma continuo a credere nel lavoro che stiamo facendo. Dobbiamo crescere e dimostrare sul campo che meritiamo di indossare questa maglia."





L'allenatore ha concluso il suo intervento chiedendo nuovamente scusa ai tifosi: "So che il risultato è pesante, ma continueremo a lavorare sodo. La responsabilità è mia e prometto che faremo di tutto per riprendere il giusto cammino."