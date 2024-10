Pisa – Catanzaro 0-0. Caserta: "Un pareggio che vale come una vittoria per il Catanzaro" (Video)

PISA - Nella press area post-gara, mister Fabio Caserta ha commentato l'importante pareggio ottenuto dal Catanzaro sul campo del Pisa, capolista della Serie B, in una giornata dominata dai pareggi.

Con nove pari su dieci partite, il Catanzaro è riuscito a ottenere un punto prezioso, soffrendo ma dimostrando compattezza e determinazione, aspetti che il tecnico ha sottolineato con orgoglio.

Prestazione e sofferenza: "Un punto che vale oro"

Caserta ha espresso grande soddisfazione per la prestazione dei suoi giocatori, evidenziando come la squadra abbia saputo resistere sotto pressione contro un Pisa determinato e in forma.

“Abbiamo giocato un ottimo primo tempo," ha dichiarato Caserta, "ma nel secondo il Pisa ha aumentato l’intensità, mettendoci in difficoltà e limitando il nostro gioco rispetto alla prima frazione.”

Il tecnico ha però sottolineato la capacità del Catanzaro di restare unito, di lottare su ogni palla e di portare a casa un risultato positivo: "È un punto che vale come una vittoria."

Tenuta fisica e tattica: il confronto con il Pisa

Nonostante la pressione pisana nella seconda metà della gara, Caserta ha difeso la tenuta fisica del Catanzaro, attribuendo le difficoltà non a una mancanza di resistenza fisica ma alla bravura degli avversari.

"Dal punto di vista fisico abbiamo retto bene per tutta la partita; è stata la pressione del Pisa a condizionare il nostro gioco,” ha spiegato il tecnico, evidenziando come la sua squadra abbia cercato di applicare le strategie preparate in settimana, pur dovendo adattarsi alla forza avversaria.

Lo sguardo al Frosinone: nessun errore di sottovalutazione

Ora, però, la sfida si sposta immediatamente verso il Frosinone, ultimo in classifica ma con il coltello tra i denti.

Caserta ha messo in guardia i suoi dal sottovalutare l’avversario, sottolineando che la Serie B è un campionato dove ogni partita è insidiosa.

"Il Frosinone ha cambiato allenatore e viene da due pareggi, ma questo non ci deve far pensare che sarà una partita facile,” ha ammonito Caserta.

"Non guardiamo la classifica, ma puntiamo a recuperare energie e giocatori per affrontare al meglio questo impegno ravvicinato."

Conclusione: un Catanzaro combattivo in un campionato imprevedibile

Il pareggio contro il Pisa segna un'altra prova di carattere per il Catanzaro, che con Fabio Caserta alla guida dimostra di avere la stoffa per affrontare anche le squadre più quotate del campionato.

L'attenzione ora si sposta sul prossimo impegno, ma il messaggio è chiaro: il Catanzaro è pronto a lottare in ogni gara, con l’obiettivo di mantenere una costanza di rendimento in un campionato complesso come la Serie B.

