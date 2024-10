Pisa-Catanzaro 0-0: le Parole di Inzaghi nel post-partita (Video)

PISA - Nel confronto tra Pisa e Catanzaro, finito a reti inviolate, il tecnico del Pisa Filippo Inzaghi ha espresso profonda soddisfazione per la prestazione della sua squadra. Nonostante il risultato, ha evidenziato il dominio territoriale e la tenacia dei suoi uomini, in quella che considera “la miglior partita della stagione.”

Pressione e opportunità mancate

Inzaghi ha sottolineato come la squadra abbia mantenuto una pressione costante nella metà campo avversaria, con ben 20 tiri in porta, sebbene nessuno abbia trovato il bersaglio. Nonostante il mancato gol, il tecnico ha elogiato i giocatori per la capacità di mantenere intensità e qualità, pur con sette cambi in formazione: “Cambiare tanti giocatori e migliorare il rendimento è incredibile,” ha dichiarato, lodando in particolare Oliver, Mlakar e Vignato per aver dimostrato di essere all'altezza del ruolo da titolare.

Le parole sul futuro e la tattica

Alla domanda sul piano tattico, Inzaghi ha spiegato come la squadra lavori su situazioni specifiche per affrontare squadre difensive, facendo salire i difensori come Canestrelli per creare superiorità numerica. Questa strategia ha permesso al Pisa di mantenere un ritmo alto, giocando in fase offensiva per tutta la partita senza rischiare contropiedi.

Reazioni e prospettive

Il mister ha accolto con filosofia il mancato vantaggio sulle inseguitrici, sottolineando che l’importante è la crescita costante del gruppo. “Quando giochi così, perdi poche partite,” ha affermato fiducioso, ricordando che il calcio premia la perseveranza.

Infortuni e scelte in campo

Inzaghi ha spiegato che la sostituzione di Bonfanti dopo 52 minuti era stata pianificata per garantire freschezza in campo, e non dovuta a prestazioni non soddisfacenti. Per quanto riguarda Tramoni, il tecnico ha deciso di non rischiarlo, dato che il giocatore aveva riportato qualche fastidio: “Quando sarà al 100%, tornerà titolare.”

Obiettivo primo posto

Nel post-partita, Jan, alla sua prima da titolare, ha dichiarato che la squadra non sente la pressione di mantenere il primo posto: “Abbiamo lavorato per questo sin dall’inizio e vogliamo finire in vetta,” ha commentato, mostrando fiducia nel percorso intrapreso.

Il capitano Arturo ha poi elogiato lo spirito di squadra, sottolineando come ogni giocatore contribuisca alla crescita del gruppo anche quando rimane fuori dal campo.

Conclusione

Il match senza reti, seppur deludente dal punto di vista del risultato, rappresenta un’importante pietra miliare nella crescita del Pisa, che dimostra una struttura difensiva solida e un gruppo compatto. Mister Inzaghi è chiaro: “Questa è la strada da seguire.”

Leggi anche

Pisa – Catanzaro 0-0. Caserta: "Un pareggio che vale come una vittoria per il Catanzaro" (Video)