Presentazione progetto "Educare" Ulisse in Calabria

Il mito di Ulisse in Calabria L’associazione Fiabipark rilancia l’eroe omerico con il progetto EDUCARE

L’associazione Fiabipark, da oltre dieci anni nel settore ludico-ricreativo, sempre più frequentemente si fa promotrice di eventi culturali rivolti alle nuove generazioni e alle famiglie:

durante il corso dell’anno offre servizio di Baby Parking Nido (sez. Asilo nel Bosco) con attività a contatto con la natura, organizza campus estivi e numerosi eventi legati al ciclo dell’anno e alle varie ricorrenze e periodicità, come la vendemmia, evento-esperienza in cui i bambini partecipanti possono vivere personalmente le fasi della trasformazione dell’uva, oltre trascorrere una sana giornata all’aria aperta tra musica tradizionale e divertimento.

L’associazione Fiabiapark sta per dare il via ad una serie di attività rivolte ai bambini e ai ragazzi, ed è lieta di annunciare l’evento/presentazione in programma per domani sabato 9 marzo alle 10,30 presso il Parco divertimenti Fiabipark sito nella zona industriale di San Floro (CZ).

La presidente Maria Carmela Bonaparte, assieme ai soci volontari ed altre figure professionali coinvolte illustreranno il progetto “Educare” Ulisse in Calabria della durata complessiva di dieci mesi, rivolto ai giovani e indetto dalla Regione Calabria e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Condividendo la tesi sostenuta dallo studioso Armin Wolf, sposando la teoria del passaggio di Ulisse dall’Istmo di Catanzaro, attraverso il coinvolgimento di varie figure professionali oltre che degli stessi soci volontari, con il progetto “Educare” si vogliono riaccendere i riflettori sul leggendario eroe omerico, coinvolgendo e appassionando i partecipanti (bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni) attraverso svariate attività: dal laboratorio di “fotografia partecipata” alle “proposte di cittadinanza attiva”, dagli incontri alla riscoperta dell’affascinante mondo dell’apicoltura allo scavo simulato, dal laboratorio “In cucina con Ulisse” all’orientamento nello spazio e nel tempo attraverso i pianeti, dallo “Yoga” ai laboratori di socializzazione sulla storia del territorio attraverso il laboratorio teatrale. Saranno previste inoltre delle uscite nei luoghi di Ulisse.