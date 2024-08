Previsione Meteo Ferragosto: settimana infernale in arrivo - Bollino Rosso su molte città

L'ondata di calore africano colpirà l'Italia, con temperature record e umidità alle stelle. Scopri le previsioni dettagliate per la settimana di Ferragosto.

La settimana di Ferragosto sarà segnata da un caldo eccezionale, con picchi di temperature che potrebbero raggiungere i 40°C in diverse regioni d'Italia. A partire da domenica, l'ondata di calore proveniente dall'Africa si intensificherà, causando un significativo aumento delle temperature, soprattutto in Valpadana e nelle regioni centrali come Toscana, Umbria e Lazio. La situazione sarà ulteriormente aggravata dall'elevata umidità, rendendo l'aria pesante e opprimente.

Previsioni Dettagliate:

- Lunedì 12 agosto: La giornata sarà caratterizzata da un ulteriore aumento dell'afa, con massime previste fino a 40°C in Toscana, Umbria e Lazio. La Valpadana sarà particolarmente colpita dal caldo, senza interruzioni.

- Martedì 13 agosto: Si prevede un'altra giornata rovente, con temperature che potrebbero toccare i 40°C non solo in Valpadana, ma anche in Toscana, Umbria e Lazio. Città come Torino, Milano, Bologna, Bolzano, Firenze, Roma e Perugia saranno in bollino rosso.

- Mercoledì 14 agosto: La terza giornata consecutiva di caldo intenso, con temperature sempre molto alte e umidità opprimente, specialmente lungo le coste e nelle vallate interne. Punte di 40°C sono attese anche in Puglia, con bollino rosso per Milano, Bologna, Bolzano, Venezia, Firenze, Roma, Perugia, Bari, Napoli e Cagliari.

- Giovedì 15 agosto (Ferragosto): Non sono previsti significativi cambiamenti rispetto al mercoledì. Il caldo estremo continuerà a interessare l'intera Penisola, con picchi di 40°C in Emilia Romagna, Umbria e Puglia, e condizioni di afa persistente.

Tendenza Successiva:

Fino a sabato, non sono previste variazioni significative nel campo termico. Tuttavia, a partire da domenica, potrebbe verificarsi un primo calo delle temperature, grazie all'arrivo di correnti più fresche da un fronte atlantico, ma questa ipotesi resta da confermare. (3Bmeteo)

In aggiornamento