Previsione meteo. Scipione porta la prima ondata di calore in Italia, i dettagli

L'Anticiclone Africano Scipione Inaugura una Settimana di Afa e Temperature Record, Picchi fino a 40°C nelle Isole Maggiori. Al Nord, Temporali in Arrivo da Domenica.

Arrivo dell'Anticiclone Africano

L'anticiclone africano Scipione ha fatto il suo ingresso in Italia, inaugurando la prima ondata di calore della stagione. Dopo le piogge e i temporali di martedì 4 giugno, l'alta pressione sub-sahariana inizierà ad abbracciare l'intero Paese da mercoledì 5 e giovedì 6 giugno, lasciando scoperto solo il comparto alpino orientale, dove nelle ore più calde potrebbero verificarsi alcuni acquazzoni improvvisi.

Previsioni regionali e instabilità residuale

Al Sud, una modesta perturbazione porterà rovesci e temporali locali, soprattutto in Calabria e Sicilia. Questa fase sarà caratterizzata da stabilità e temperature in aumento, con un ulteriore incremento del caldo previsto per il weekend. Le regioni meridionali e le isole maggiori, in particolare, sperimenteranno picchi di temperatura ben al di sopra della media stagionale, con valori prossimi ai 40°C nelle zone interne di Sardegna e Sicilia.

Aumento dell'afa e condizioni tropicali

Una caratteristica distintiva di questa ondata di calore sarà l'afa, amplificata dalle abbondanti piogge recenti. Il primo sole estivo riscalderà i terreni saturi d'acqua, creando un ambiente quasi tropicale. Le aree più colpite dal disagio saranno l'Emilia Romagna, i settori adriatici e gran parte delle zone interne, compresi i fondivalle alpini.

Durata dell'ondata di calore

L'episodio di calore potrebbe durare fino a domenica 9 giugno, quando Scipione inizierà a perdere intensità, soprattutto al Nord, dove sono attesi nuovi temporali. In queste zone si registrerà un'attenuazione delle temperature, mentre al Sud l'ondata di caldo potrebbe persistere e intensificarsi ulteriormente.

Queste condizioni meteorologiche richiedono attenzione, specialmente nelle regioni più colpite, per evitare disagi e garantire il benessere della popolazione. (iLMeteo)



