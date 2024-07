Previsione meteo: weekend di temporali e grandine e caldo, tutti i settagli

Temporali e grandine attesi tra sabato e domenica, con un notevole calo delle temperature e il rischio di fenomeni intensi su tutto il paese

Il fine settimana vedrà un cambiamento significativo nel panorama meteorologico. Tra sabato 22 e domenica 23 giugno, è prevista la formazione di insidiose supercelle con temporali e grandinate, che potrebbero essere localmente intensi.

Dopo giorni di caldo intenso, un fronte d'aria fredda raggiungerà l'Italia, ponendo fine al periodo stabile e particolarmente caldo. Già venerdì 21 giugno, soprattutto nelle aree montuose del Nord, si avvertiranno i primi segnali del cambiamento, con rovesci localizzati e temporali che potrebbero spostarsi verso la Valle Padana tra la tarda serata e la notte.

Il resto del Paese continuerà a godere di condizioni stabili, seppur con temperature meno elevate. Tuttavia, la situazione peggiorerà significativamente da domenica 23 giugno, quando il fronte temporalesco si estenderà alle regioni settentrionali e a gran parte del Centro, interessando particolarmente Toscana, Umbria e i settori più settentrionali delle Marche.

Gli abitanti del Nord devono prepararsi a temporali forti, anche sotto forma di supercelle, capaci di scaricare abbondanti quantità di pioggia in breve tempo, con rischi concreti di grandinate, forti raffiche di vento e intensa attività elettrica. Questo cambiamento repentino comporterà anche un notevole abbassamento delle temperature su tutto il Paese, segnando la fine dell'attuale ondata di caldo.

È consigliabile prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e adottare le necessarie precauzioni, specialmente nelle aree a maggior rischio di fenomeni intensi. Situazioni meteorologiche di questo tipo possono evolversi rapidamente, quindi è fondamentale rimanere informati tramite i canali ufficiali della Protezione Civile e dei servizi meteorologici nazionali.

Il maltempo non si arresterà con il weekend. L'inizio della prossima settimana vedrà un'ulteriore intensificazione delle condizioni meteorologiche avverse. La formazione di un ciclone porterà condizioni particolarmente turbolente, interessando principalmente il Centro-Nord e, in parte, anche il Sud. (iLMeteo)



In aggiornamento