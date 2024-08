Previsione Meteo: weekend - rallenta la bolla africana, temporali e venti forti in arrivo

Il Primo weekend di agosto: temporali in arrivo

Il primo weekend di agosto porterà un leggero sollievo dal caldo intenso sull'Italia, accompagnato da un rischio di acquazzoni in alcune regioni. La bolla di calore africana, che ha dominato il meteo tra la fine di luglio e l'inizio di agosto, inizierà a dissiparsi, con una conseguente riduzione delle temperature a livelli più sopportabili.

Dettagli meteo: giovedì 1 e venerdì 2 agosto

Un fronte instabile in arrivo dal Nord Europa tra giovedì 1 e venerdì 2 agosto provocherà un'intrusione nell'anticiclone, portando numerosi temporali, specialmente nelle regioni settentrionali. Nonostante una rimonta dell'alta pressione nel fine settimana, sabato 3 agosto vedrà ancora temporali, soprattutto sulle Alpi centro-orientali, in Romagna al mattino e nelle zone interne del Centro. In Sardegna, il Maestrale soffierà, attenuando ulteriormente le alte temperature recenti. Altrove, il tempo sarà più stabile con tanto sole e temperature estive, seppur meno opprimenti rispetto alle settimane precedenti.

Previsioni per domenica 4 agosto

Domenica 4 agosto inizierà con stabilità atmosferica, ma con il passare delle ore aumenterà il rischio di temporali locali, alcuni dei quali di forte intensità e accompagnati da grandine. Le aree più a rischio saranno nuovamente le zone montuose delle Alpi e Prealpi centro-orientali e l'Appennino. Tuttavia, come spesso accade in estate, questi fenomeni saranno brevi e non comprometteranno l'intera giornata. Sul resto d'Italia, avremo più sole con temperature in aumento, soprattutto nelle regioni tirreniche del Centro, dove Firenze e Roma potrebbero raggiungere picchi massimi di 34-35°C.

Prospettive future: nuova ondata di calore in arrivo

Questo weekend potrebbe essere solo un preludio a una nuova ondata di caldo nella prossima settimana, con un'ulteriore pulsazione dell'anticiclone africano. Continueremo a tenervi aggiornati sulle evoluzioni meteo. (iLMeteo)

In aggiornamento