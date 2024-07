Previsioni Meteo. Anticiclone Narciso scatena l'Estate in anticipo: Temperature oltre i 30°C

Previsioni Meteo. Anticiclone Narciso scatena l'Estate in anticipo: Temperature oltre i 30°C

Il clima si surriscalda: dall'Alpi a Mosca, la primavera cede il passo a un aprile dai record estivi, tra preoccupazioni ambientali e meraviglia.

Un weekend dalle temperature estive, l'anticiclone africano Narciso porterà il mercurio a toccare i 30°C in Italia. Il promontorio, inizialmente concentrato nel Mediterraneo meridionale, si espanderà verso il nord del Paese, provocando un incremento delle temperature ben al di sopra della media stagionale.

Questo riscaldamento, accogliuto da alcuni come un antipasto estivo, porta con sé preoccupazioni ambientali. La fusione precoce della neve montana, amplificata dallo zero termico previsto oltre i 4000 metri, potrebbe influenzare negativamente i corpi idrici e incrementare i rischi di eventi idrogeologici.

La situazione è allarmante: AINEVA segnala un rischio di valanghe forte nelle regioni alpine italiane, aggravato dal calore atipico per questo periodo. Tuttavia, la prospettiva del weekend è di un clima sereno, con cieli limpidi prevalenti e qualche nube sparsa che non intaccherà il piacevole anticipo dell'estate.

Antonio Sanò, fondatore di iLMeteo.it, descrive l'evento come straordinario, sottolineando come Narciso influenzerà le temperature in tutta Europa, un fenomeno che si intensifica a causa dei cambiamenti climatici.

L'impennata termica sarà particolarmente sensibile in Germania e Polonia, con valori fino a 18°C superiori alla media. Questo surriscaldamento anticipa scenari poco rassicuranti per l'estate imminente.

Nonostante le minacce di sporadiche piogge leggere in Liguria e l'aumento di nuvolosità al Nord-Ovest, il weekend si preannuncia in gran parte soleggiato e caldo, soprattutto nelle valli alpine e lontano dal mare.

In sintesi, l'Italia sperimenta un inusuale inizio d'estate ad aprile, un cambiamento climatico che rende obsoleto il proverbio "Aprile non ti scoprire", invitando quasi a una prova costume post-pasquale.