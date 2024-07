Previsioni meteo. Capricci primaverili: un weekend di sole e sorprese meteorologiche

Instabilità pomeridiana e aumento delle temperature: l'italia tra piogge isolate e anticipo d'estate

Le previsioni meteo per il prossimo weekend si svela un cambiamento del quadro atmosferico. Nonostante l'aspettativa di un cielo sereno, alcune regioni dovranno invece prepararsi per la pioggia. L'avvicinamento di una massa d'aria fredda dall'Europa nordorientale porterà instabilità sin dall'inizio del fine settimana. Sabato 16 Marzo, si prevede che il Nord Est, l'alta Toscana, la Liguria di Levante, le Marche, il Lazio, la Campania, la Basilicata e la Calabria saranno interessate da precipitazioni pomeridiane e qualche isolato temporale, fenomeni di breve durata seguiti dal ritorno del sole.

Nonostante questo, le altre regioni godranno di un clima più stabile, merito di un'alta pressione proveniente da ovest. Questa è una novità significativa rispetto alle scorse settimane caratterizzate da condizioni più umide, weekend inclusi. Le temperature saranno in lieve aumento, sfiorando i 20°C nelle ore più calde del giorno.

Per la giornata di Domenica 17 Marzo, si rafforzerà l'anticiclone, portando stabilità su gran parte del territorio. La nota di rilievo riguarda però le temperature, che in alcune aree potrebbero toccare i 22-23°C, in particolare sulle pianure del Nord e nelle zone costiere di Toscana, Lazio, Campania e sulle isole maggiori. In sintesi, il weekend sarà variabile, con una tendenza verso condizioni più miti e stabili verso la fine.