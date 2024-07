Previsioni meteo. “Ciclone della Colomba" scatena la tempesta: Pasqua nell'occhio del maltempo

Dalla Quiete al Caos: Settimana Santa di sfide meteorologiche tra soleggiamenti ingannevoli e impetuose nevicate

Le previsioni meteorologiche per la Settimana Santa rivelano uno scenario di forte maltempo per l'Italia: il protagonista è il "Ciclone della Colomba", un vortice ciclonico che, ironicamente, condivide il periodo festivo della sua comparsa. Nonostante il nome possa evocare una certa mitezza, la realtà sarà tutt'altro che placida: ci attendono giornate caratterizzate da piogge copiose, venti impetuosi e nevicate significative nelle nostre montagne.

Le sorti meteorologiche si aprono con un presagio di calma. Lunedì 25 Marzo, un fugace anticiclone africano ci donerà una giornata di tregua, con un cielo sorprendentemente sereno che accarezzerà la maggior parte delle nostre regioni. Ma non ci illudiamo, poiché si tratta solo di un attimo di pausa prima della tempesta.

Dagli albori di Martedì 26, la scena muta drasticamente. Una depressione imponente, spinta da masse d'aria polare, avrà il sopravvento, inaugurando una radicale trasformazione del clima a livello continentale. Il nostro attento monitoraggio segnala che, con l'apertura della Porta del Rodano, un Ciclone Mediterraneo prenderà vita nel Golfo del Leone, spostandosi celermente verso di noi.

Giunti a Mercoledì 27 e Giovedì 28, l'Italia si troverà immersa nel cuore di questo tumulto meteorologico. Le condizioni favoriscono una collisione drammatica tra masse d'aria di origini diverse: da una parte, l'aria fredda polare; dall'altra, l'aria calda africana. Questo fronte d'aria belligerante accresce il pericolo di eventi estremi come violenti temporali e grandinate insidiose. Le nostre Alpi si rivestiranno nuovamente di bianco, con nevicate che scenderanno fino a quote inusuali per il periodo, intorno ai 1400/1500 metri.

Le previsioni attuali indicano il Centro-Nord come il principale teatro delle avversità atmosferiche per la giornata di Mercoledì, per poi estendersi giovedì alle coste meridionali del Tirreno e alle isole maggiori, che si preparano a fronteggiare il fenomeno.

Ma ogni nuvola, per quanto nera, si dissolve. Dopo la tempesta, prevista una quiete: a partire da Venerdì 29, un'ascesa anticiclonica ci regalerà un aumento di stabilità che potrebbe durare fino al weekend pasquale, regalandoci cieli tersi e un apprezzabile rialzo termico.

Ancora, la trama di questa narrazione climatica non è completa. Vi invitiamo a seguirci per gli sviluppi successivi e per capire come questo intrigante "Ciclone della Colomba" scriverà le prossime pagine del nostro aprile.