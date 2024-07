Previsioni meteo. Contrasti Meteorologici nel Weekend di Pasqua: Calore africano con acquazzoni improvvisi

Un'Estate in anticipo al Sud, rovesci e temporali al Nord: la variabilità regna nelle previsioni pasquali

Italia, un ponte di Pasqua sotto l'insegna della variabilità: il Belpaese si prepara a vivere un fine settimana pasquale all'insegna di un contrasto marcato tra le prime ondate di calore africano e rovesci di stampo primaverile.

Sabato 30 Marzo – L'Avvento del Calore e l'Approccio dei Rovesci:

Sul Mediterraneo si impone l'anticiclone africano, solito dominatore estivo, che questo weekend inaugura la stagione del calore. Questo porta una significativa escalation termica, soprattutto nel Centro-Sud, dove le masse d'aria dal Sahara faranno schizzare il termometro a livelli giugnini, con picchi che potrebbero toccare i 30°C, in particolare al Sud e sulle maggiori isole italiane. Anche l'Adriatico centrale e meridionale fino alla Romagna si vestirà di estati anticipate.

Nel contempo, un ciclone atlantico si muove tra le Isole Britanniche e la Francia, indirizzando verso il cuore d'Europa una perturbazione che si preannuncia temporalesca, minacciando di investire il Nord Italia. Le prime avvisaglie si manifesteranno già al mattino con precipitazioni sulle Alpi che si estenderanno alle pianure occidentali, toccando con minore frequenza il Triveneto.

Domenica di Pasqua, 31 Marzo – L'Instabilità prende il sopravvento:

La domenica pasquale sarà caratterizzata da un'escalation dell'instabilità atmosferica. Si prevede un'intensificazione delle perturbazioni con la potenziale eccezionalità di grandinate, fenomeno scaturito dall'incontro di masse d'aria contrastanti e rilascio di energia dal calore precoce. L'arco alpino, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna saranno le zone più soggette a questi sconvolgimenti. Non saranno escluse, seppur in forma più isolata, manifestazioni temporalesche in Liguria e Toscana.

In conclusione, questo weekend pasquale vede l'Italia palcoscenico di due facce climatiche: una che anticipa l'estate, l'altra che ci ricorda la volubilità della primavera. (iLMeteo)

In aggiornamento