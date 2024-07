Previsioni meteo. La svolta meteo di marzo: tra calde anticipazioni e sorprese primaverili

Marzo, noto per i suoi repentini cambiamenti, è pronto a sorprenderci ancora. Il periodo si presta a diramati cambiamenti atmosferici a scala globale: siamo testimoni degli ultimi freddi invernali che lasciano il passo alle prime dolci arie di primavera. E come sempre, noi di [Nome Redazione] saremo qui per fornirvi gli aggiornamenti più freschi.

Inizia l'era del caldo con l'avvicinarsi di una primavera che, stando al calendario, non ha ancora fatto capolino. Una significativa ondata di calore è alle porte e nei giorni a venire assisteremo a un'impennata delle temperature, che potrebbero facilmente raggiungere i 25/26°C. L'alta pressione africana è la protagonista di quest'impennata termica, donando stabilità e calore a molte delle nostre regioni. E ciò non è che l'inizio.

Questo weekend preannuncia già temperature amene, ma sarà solo l'assaggio di un rialzo termico che proseguirà nella prossima settimana. Il Sud Italia sarà il palcoscenico principale di questo primo assaggio estivo, cortesia della sua posizione geografica che lo rende suscettibile agli anticicloni africani. In Sicilia, per esempio, si prevedono punte di 21/22°C già nel corso del fine settimana, con Siracusa e il Catanese in prima linea per questi picchi.

Non saranno esenti dall'aumento delle temperature nemmeno il Centro e la Valle Padana. Qui, particolarmente nella giornata di Domenica 17, si prevede un avvicinamento ai 20°C in città come Firenze, Ferrara, Bologna e Milano.

Prestare attenzione alla prossima settimana sarà fondamentale: un vortice ciclonico in transito sul sud del Mediterraneo farà risalire verso l'Italia correnti ancora più calde. Si prevede quindi un'ulteriore crescita delle temperature, con picchi di 25/26°C attesi in Sicilia e valori intorno ai 21/22°C che si estenderanno su gran parte del Paese.

Preparatevi quindi a riporre i cappotti e a godere di una stagione che, seppur non ufficialmente iniziata, si annuncia già ricca di calore e belle giornate. (iLMeteo)

