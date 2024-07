Previsioni meteo. Vortice Polare in Ritirata: il Final Warming Scuote il Clima Italiano

Dalla stratosfera alle strade: un episodio di caldo anomalo si prepara a riscrivere le regole del meteo di primavera.

Il meteo non smette mai di sorprenderci, e nelle prossime giornate sarà il turno di un fenomeno tanto raro quanto influente: il Final Warming. Ebbene sì, mentre ci prepariamo a salutare la primavera, un cambio di rotta ci attende sopra il Polo Nord, dove un'intensa attività stratosferica sta per giocare un tiro mancino al nostro clima.

Con un nome che sembra uscito da un film di fantascienza, il Final Warming è l'atto conclusivo di un Vortice Polare che si prepara ad andare in pensione per la stagione, ma non senza un ultimo, memorabile saluto. Questo saluto si presenta sotto forma di un riscaldamento della stratosfera tale da frantumare il suddetto vortice in più parti, un evento che non manca di portare conseguenze fino a noi.

In concreto, cosa significa? Immaginate un interruttore che, una volta premuto, cambia la direzione dei venti da invernali a estivi. Il Vortice Polare si dissolve, facendo posto alle easterlies, quei venti che, partendo da est, portano con sé un assaggio dell'estate che ci attende. È un fenomeno che segue le leggi della termodinamica, ma che ha l'abilità di cambiare drasticamente il nostro tempo atmosferico in tempi record.

E l'Italia come sarà toccata da questo cambiamento? La risposta è nel vento, letteralmente. Un riscaldamento così intenso e veloce non può che avere effetti domino, che si traducono in una deformazione e possibile frammentazione del Vortice Polare. Questo, a sua volta, può significare un'invasione di freddo artico anche nel cuore dell'Europa e, per noi, uno shock termico che precederà l'arrivo del caldo anomalo di AprilGiugno. In particolare, le regioni del Centro Nord potrebbero essere teatro di precipitazioni di stampo quasi estivo, con l'instabilità atmosferica che porta con sé.

Ma attenzione, il freddo sarà solo un ospite di passaggio, presto spazzato via da un anticipo di giugno che promette temperature estive in pieno aprile. Un mix di condizioni che ci ricorderà, se mai ce ne fosse bisogno, quanto sia sorprendente e imprevedibile la natura. Quindi, prepariamoci: il meteo di questi giorni sarà un vero e proprio rollercoaster atmosferico! (iLMeteo)

In aggiornamento