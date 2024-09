Progetto AlbatroSS: i verdetti dalla Coppa del Mondo paralimpica a San Teodoro

Un cielo curioso a pecorelle viene riflesso sulla tonalità smeraldina di acque tirreniche che costituiscono il vanto della comunità santeodorese. L’autunno scalpita ma oggi a La Cinta è ancora la bella stagione a prevalere con tanta gente che approfitta della Coppa del Mondo per sostenere i nuotatori paralimpici increduli quando contemplano dalla spiaggia quel mare piatto e avvenente.



Poi la poesia lascia giustamente spazio all’agonismo e donne e uomini si affinano le bracciate per un posto al podio, seguitissimi da un apparato organizzativo efficientissimo, pronto ad intervenire per qualsiasi evenienza.

I primi a sfilare davanti ad una folla plaudente e calorosa sono gli specialisti dei 1500 metri ed è spettacolo grazie anche alle immagini fornite dalla World Para Swimming perché dotarsi di droni significa garantire una facile percezione del luogo anche da parte di chi segue su un monitor.

In questa gara il migliore tra i maschi è il venezuelano Marichal, mentre tra le ladies è la rappresentante del Regno Unito Kearney, già 2 volte oro a Parigi 2024 che riesce a tenere a bada la sua connazionale Challis, oro nei 50 metri alle paralimpiadi parigine.

Passa una mezzoretta ed è tempo di 3000 metri. E in questa specialità il dominio è canadese e svedese: pestano per primi la mano sulla piastra il solitario nord americano Bennett, ritenuto doverosamente favorito per via delle due medaglie d’oro e una d’argento conquistate in piscina a Parigi 2024.



Tra le donne imprime una marcia imprendibile la scandinava Lindberg, già messasi in mostra lo scorso anno a San Teodoro. In questa categoria sale di nuovo sul podio la statunitense Winnett, proprio come lo scorso anno da queste parti.



L’unica atleta sarda presente, Francesca Secci della Sa.Spo Cagliari, giunge al sesto posto ma è contentissima perché vince per l’ottava volta il titolo italiano visto che per gli italiani in gara nella Coppa, il risultato valeva anche per la kermesse tricolore.



Oltre a lei esultano sui 1500 Pietro Passerini e Denise Fresta, mentre nei tre chilometri maschili è Kevin Casali a trionfare.

L’azione promozionale svolta dall’Associazione AlbatroSS che ha organizzato l’evento in sintonia con la FINP Sardegna, la FISDIR e con la supervisione della Federazione Internazionale di nuoto paralimpico sembra aver sortito effetti nella comunità ospitante.



Il suo presidente Manolo Cattari, passeggiando per la spiaggia, ha notato che tanti di quei bambini che aveva conosciuto due giorni prima durante le lezioni di sensibilizzazione al paralimpismo si sono fatti accompagnare dai genitori per assistere alla gara. “La manifestazione è stata molto bella in una cornice unica e spettacolare” ha aggiunto il noto psicologo dello sport che poi a fine gara ha dirottato i suoi atleti in acqua per praticare lo sweep swimming (spazzare nuotando).



A far loro compagnia c’era anche la prof d’inglese selargina Francesca Secci che felice come una pasqua per la vittoria intascata si è messa a cercare rifiuti sofisticati rendendo felici i suoi giovani fan dell’AlbatroSS.



Nel pomeriggio di venerdì atmosfere festose in spiaggia grazie alle gradevoli musiche dei Ladri di Carrozzelle. E nel grande schermo montato a la Cinta suscita ilarità e simpatia la mascotte del raduno mondiale, la piccola Eja, che si contrappone al coetaneo Ajò protagonista ai mondiali juniores di Alghero.

Domani si chiude la due giorni con il circuito FISDIR che vede in acqua 27 nuotatori intellettivo relazionali provenienti da Sardegna, Piemonte, Sicilia.

RISULTATI RIEPILOGATIVI

WORLD PARA SWIMMING OPEN WATER CUP 2024

San Teodoro, 21/09/2024 - 09:00

1500 Acque Libere Serie Assoluti Maschi MasterS3 - S6

1° MARICHAL IVANOSKY JOSE S6 R 1986 Venezuela 28:11.00. Ponderato: 28:11.00

2° RANGEL HARO PEDRO S6 C 1979 Mexico 29:31.40; P. 29:31.40

3° COTTICELLI GIUSEPPE S6 R 2000 Centro Sportivo Portici Asd 33:53.40 P. 33:53.40

1500 Acque Libere Serie Assoluti Femmine Agonisti S3 - S6

1° KEARNEY TULLY S5 R 1997 Great Britain 27:17.90: Ponderato 26:04.37

2° CHALLIS ELLIE S3 C 2004 Great Britain 37:53.40 P. 30:04.29

3° MESCHINI CATERINA S6 R 2002 S S. Lazio Nuoto 34:28.80; P. 34:28.80

3000 Acque Libere Serie Assoluti Maschi Agonisti S7 - S14

1° TORRES MATTHEW S8 C 2001 United States of America 38:22.60; Ponderato: 35:06.68

2° TRITHARD GODFROY RAMIS JEAN PAUL BERN. 10 R 2003 Mexico 38:22.30; P. 38:22.30

3° DENAYER HECTOR S9 R 2005 France 44:38.10; P: 42:28.14

3000 Acque Libere Serie Assoluti Maschi Agonisti S11 - S14

1° BENNETT NICHOLAS S14 C 2003 Canada 37:21.70; Ponderato: 35:51.34

2° KHALILI NADER S14 C 2001 Finland 38:06.90 36:34.72

3° CASALI KEVIN S14 C 1993 Asd Circolo Sportivo Guardia Di Finanza 38:47.70 37:13.88

3000 Acque Libere Serie Assoluti Femmine AgonistiS7 - S14

1°WINNETT TAYLOR S10 R 1999 United States of America 41:49.70; Ponderato:41:47.19

2° LORANDI ELODIE S10 C 1989 France 42:25.70; P. 42:23.16

3° BASNAYAKE GALINA S9 R 2005 Sri Lanka 42:50.40; P. 42:50.40

4° WARRINGTON CALLIE-ANN S10 R 2000 Great Britain 43:57.80; P. 43:55.16

5° QUEREDA RODRIGUEZ ALMUDENAS8 R 1985 Spain 47:08.90; P. 44:21.24

6° SECCI FRANCESCA S9 R 1990 Sa.Spo. Cagliari Onlus 45:23.60; P. 45:23.

3000 Acque Libere Serie Assoluti Maschi Agonisti S11 - S14

1° LINDBERG PERNILLA S14 C 1994 Sweden 38:16.20; Ponderato 37:11.49

2° APPLEGATE JESSICA-JANE S14 C 1996 Great Britain 40:03.60; P. 38:55.86

3° OXBY SIENA S14 R 2007 Great Britain 43:45.00; P. 42:31.02

CAMPIONATO ITALIANO DI NUOTO PARALIMPICO IN ACQUE LIBERE

San Teodoro, Sabato 21/09/2024 - 09:00 – 10:00

1500 Acque Libere Serie Assoluti Maschi Agonisti S3 - S6

1° PASSERINI PIETRO S5 R 2004 Toscana Disabili Sport Asd 31:55.20; Ponderato: 31:08.49

2° COTTICELLI GIUSEPPE S6 R 2000 Centro Sportivo Portici Asd 33:53.40; P. 33:53.40

3° GIOIA ALDO SALVATORE S5 R 1966 4spa Sport Ssd a R.L. 43:10.30; P. 42:07.12

1500 Acque Libere Serie Assoluti Femmine Agonisti S3 - S6

1° FRESTA DENISE S4 C 1996 4spa Sport Ssd a R.L. 36:23.40; Ponderato 32:54.14

2° MESCHINI CATERINA S6 R 2002 S S. Lazio Nuoto 34:28.80; P. 34:28.80

3° RIVA GIULIA S5 C 1991 Asd Silvia Tremolada Aps 47:36.50; P. 45:28.27

3000 Acque Libere Serie Assoluti Maschi Agonisti S7 - S14

1° GIACOMIN ENRICO S7 C 1967 Sportivamente Belluno Srl Ssd 50:36.70; Ponderato 44:23.77

2° PASQUINI ROBERTO S10 C 1968 S S. Lazio Nuoto 44:52.40; P. 44:52.40

3° DI SANTO GIACOMO S9 C 1991 Asd I Ragazzi Di Panormus 50:39.00; P. 48:11.53

3000 Acque Libere Serie Assoluti Maschi Agonisti S 11 – S 14

1° CASALI KEVIN S14 C 1993 Asd C.S. Guardia Di Finanza 38:47.70; Ponderato 37:13.88

2° MAESTOSO FRANCESCO S14 N 2000 Centro Sportivo Portici Asd 46:09.20; P. 44:17.58

3° IZZO VIKTOR S14 C 2005 Centro Sportivo Portici Asd 50:38.70; P. 48:36.22

3000 Acque Libere Serie Assoluti Femmine Agonisti S7 - S14

1° SECCI FRANCESCA S9 R 1990 Sa.Spo. Cagliari Onlus 45:23.60; Ponderato 45:23.60

2° GAGLIARDO GURRIERI SOFIA J.8 R 2007 Toscana Disabili Sport Asd 53:00.10; P. 49:51.63

3° BARCELLAN FRANCESCA S8 C 1976 S S. Lazio Nuoto 1:03:31; P.00 59:45.14 7

3000 Acque Libere Serie Assoluti Femmine Agonisti S 11 – S 14

1° PETTINELLA MARINA S14 C 1995 Adus Triestina Nuoto 51:06.90; Ponderato 49:40.47

2° ALBICINI CRISTINA S12 C 1969 Asd I Ragazzi Di Panormus 1:14:56.30; P. 1:14:07.38

PROGRAMMA 22 SETTEMBRE 2024

Fase finale Circuito nazionale FISDIR nuoto in acque libere promozionale e agonistico

San Teodoro-domenica 22 settembre 2024

Ore 08.30: Punzonatura e accredito delle Società Sportive partecipanti

Ore 10.00:Gara nuoto di fondo (ctg agonistica) M/F - (1500 m)

Ore 10.30: Gara nuoto di mezzo Fondo (ctg agonistica) M/F - (1000 m)

Ore 12.00 Gara nuoto (ctg promozionale) M/F - (150 m)

Ore 14.00: Gara nuoto sprint (ctg agonistica) M/F - (500 m)

Ore 16.00: Premiazioni

Foto: Andrea Staccioli DeepBlue Media