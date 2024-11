Reggiana-Catanzaro, Mister Viali: "Domani ci giochiamo una partita cruciale" (Video)

Mister William Viali della Reggiana si prepara per l'atteso match contro il Catanzaro, con un focus sulla condizione fisica della squadra e su una strategia di gioco che rifletta l'identità della squadra. La partita, programmata per domani, è considerata di notevole importanza per il campionato, specialmente per mantenere e migliorare la posizione in una classifica di Serie B molto equilibrata.





Situazione degli infortunati

Il tecnico ha chiarito i dubbi riguardo agli assenti. Oltre ai lungodegenti, si è aggiunto Sampirisi, che ha riportato un trauma al piede durante la partita contro il Bari, compromettendo il suo allenamento settimanale e rendendogli impossibile essere tra i convocati. Anche Cigarini è stato costretto a fermarsi a causa di un lieve problema muscolare, ma nulla di grave; la scelta di escluderlo è stata precauzionale.





L'eredità del Pareggio a Bari

Il pareggio con il Bari ha lasciato alla squadra una grande consapevolezza. Mister Viali si è detto soddisfatto della prestazione tecnica e tattica dei suoi ragazzi: "Abbiamo dimostrato di poter competere ad alti livelli, mantenendo lucidità e convinzione anche nei momenti decisivi della partita". La capacità di mantenersi competitivi fino all'ultimo minuto è un segnale positivo per il proseguo della stagione, su cui il tecnico punta molto.





L'analisi del Catanzaro

Viali ha commentato anche la solidità del Catanzaro, che concede poco agli avversari e ha mostrato un equilibrio notevole in questo avvio di stagione, con otto pareggi. "Sappiamo che affrontiamo una squadra organizzata, composta da giocatori che si conoscono bene e che sanno esprimersi al meglio, anche grazie all'impronta di Mister Caserta," ha detto Viali, sottolineando il valore dell'avversario.





### Recuperi e Scelte Tattiche

Buone notizie arrivano dal recupero di alcuni giocatori. Gondo e Rozzio, entrambi fondamentali per la squadra, sono pronti per affrontare il Catanzaro: "Gondo ha dato prova di grande disponibilità, giocando ben oltre le previsioni contro il Bari, ed è un esempio per il gruppo." Viali ha accennato alla possibilità di mantenere una difesa a tre, una scelta tattica adottata di recente che ha dimostrato di funzionare bene, senza però vincolarsi rigidamente: "La tattica cambia poco in possesso palla, ma possiamo adattarci per sfruttare al massimo le caratteristiche dei singoli giocatori".





L'obiettivo: un'identità di gruppo

Viali ha ribadito l'importanza dell'identità di gruppo, dove il risultato collettivo ha priorità sulle prestazioni individuali. Ha elogiato la disponibilità e l'impegno dei suoi calciatori, come dimostrato negli ultimi minuti della partita contro il Bari, dove l'atteggiamento deciso ha portato a un recupero importante.





Kabashi Pronto al Rientro

Buone notizie anche per Kabashi, il cui recupero si è concluso positivamente. Il giocatore ha potuto allenarsi con continuità e disputare un’amichevole con la primavera, mettendosi in pari con i compagni.





Importanza della settimana completa di allenamento

Per Mister Viali, avere una settimana completa di allenamento ha consentito al team di migliorare le dinamiche di gioco e prepararsi a fondo per il match con il Catanzaro. "Credo fermamente nel lavoro e nell'importanza di migliorare la squadra giorno dopo giorno. Questa è la strada per portare risultati," ha concluso Viali.





Domani, i tifosi della Reggiana sperano di vedere una squadra determinata e pronta a lottare fino all'ultimo minuto per raggiungere il risultato pieno.