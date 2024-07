Reggina Calcio 1914: acquisizione marchio Reggina Calcio 1914 (Video)

REGGIO CALABRIA – Nella giornata di ieri, si è svolta una conferenza stampa significativa riguardante l'acquisizione del marchio "Reggina Calcio 1914", un evento di grande rilevanza per la città di Reggio Calabria. La conferenza, tenutasi nel prestigioso Salone dei Lampadari del Palazzo di Città, ha visto la partecipazione di numerosi esponenti chiave del mondo politico e sportivo locale.

Introduzione del Sindaco Giuseppe Falcomatà

Il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha aperto l'evento sottolineando l'importanza di questa giornata per la città. Ha evidenziato come questo evento celebri l'unità di intenti tra le varie parti coinvolte, dimostrando che un obiettivo comune può essere raggiunto anche partendo da punti di vista diversi. Il Sindaco ha ringraziato il Tribunale e gli amministratori giudiziari per la loro professionalità e ha espresso gratitudine verso tutti coloro che hanno partecipato all'asta, evidenziando il rispetto e la signorilità che hanno caratterizzato l'evento.

Falcomatà ha sottolineato che la Reggina rappresenta un patrimonio collettivo della città e che l'amministrazione comunale ha sempre considerato questo bene come tale, partecipando attivamente all'evento. Ha inoltre espresso soddisfazione per l'esito dell'asta, con il marchio assegnato alla società sportiva più rappresentativa della città.

Intervento di Giuseppe Scuncia, Delegato del Gruppo Bandecchi

Giuseppe Scuncia, delegato del Gruppo Bandecchi, ha preso la parola ringraziando il Sindaco, il professore Ballarino e il presidente Minniti. Ha enfatizzato il rispetto verso le istituzioni e ha dichiarato che la Reggina è finalmente tornata a casa dei reggini. Scuncia ha ribadito l'impegno di Stefano Bandecchi verso la città di Reggio Calabria, assicurando il continuo supporto e la vicinanza al progetto della Reggina.

Dichiarazioni del Consigliere Comunale con Delega allo Sport, Giovanni Latella

Giovanni Latella, Consigliere Comunale con delega allo sport, ha espresso il suo pieno sostegno alla nuova gestione della Reggina. Ha ricordato gli investimenti significativi dell'amministrazione comunale per migliorare le infrastrutture sportive, come il Granillo, e ha auspicato un futuro di successi sportivi per la squadra, sostenendo la necessità di un progetto solido per riportare la Reggina ai livelli che merita.

Conclusioni del presidente della Reggina, Virgilio Minniti

Il presidente della Reggina, Virgilio Minniti, ha ringraziato l'amministrazione comunale per il sostegno costante e ha espresso la sua emozione per la giornata storica. Ha sottolineato l'importanza del marchio per la comunità e ha evidenziato la necessità di continuare a lavorare insieme per il bene della squadra e della città.

Visione e prospettive future

L'evento si è concluso con l'intervento del direttore generale Antonino Ballarino, che ha ribadito l'importanza di avere un sogno per raggiungere un obiettivo. Ha dichiarato che la Reggina è rinata e che è pronta a ripartire con nuovi progetti, con l'obiettivo di riportarla ai livelli professionistici che merita.

In risposta alle domande dei giornalisti, il Sindaco Falcomatà ha confermato che i tempi tecnici per la verifica dell'offerta e la consegna dell'amministrazione saranno rispettati. Ballarino ha sottolineato l'importanza della tifoseria e ha dichiarato che l'acquisizione del marchio rappresenta solo l'inizio di una nuova era per la Reggina.

La conferenza si è chiusa con un messaggio di speranza e di unità, auspicando che questa acquisizione possa segnare l'inizio di una nuova fase di successi per la squadra e per la città di Reggio Calabria.

Di seguito il video integrale della conferenza stampa acquisizione marchio Reggina 1914