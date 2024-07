Rinascita spirituale: La Via Crucis Vivente e Processione a Sellia Marina del 2024

Un'Immersione emotiva nella Passione di Cristo e nella tradizione sacra della comunità

SELLIA MARINA (CZ) - Nel cuore della notte del 29 marzo 2024, la città di Sellia Marina si prepara ad accogliere un evento straordinario che si rinnova con sacralità e fervore: la "Via Crucis Vivente" e Processione, giunta quest'anno alla sua XI^ edizione.

A partire dalle ore 18.30, le strade principali di Sellia Marina, tra cui Via Ss. Rosario, Via Frischia e Via San Francesco da Paola, si trasformeranno in un palcoscenico sacro su cui si dipanerà la tragedia e la gloria della Passione di Cristo. Settant'anni figuranti si impegneranno a portare in vita uno degli eventi più significativi della fede cristiana, coinvolgendo pubblico e devoti in un'esperienza immersiva di fede e tradizione.

Il percorso della Via Crucis condurrà gli spettatori attraverso le tappe salienti della Passione di Cristo, dal processo di Pilato alla Crocifissione, toccando le corde più profonde dell'animo umano con la rappresentazione delle cadute di Gesù sotto il peso della Croce, gli incontri con il Cireneo e la Veronica, fino al momento culminante della sua morte sulla Croce.

Il corteo, composto da soldati romani, popolani, pie donne, giudici del Sinedrio, Maria, Veronica e Giovanni, si sposterà con solennità e devozione lungo le vie cittadine, offrendo a tutti coloro che partecipano un'opportunità unica per rinnovare il proprio legame con la fede e la tradizione cristiana.

Parallelamente alla Via Crucis Vivente, si svolgerà la tradizionale processione con le statue raffiguranti la Passione di Cristo, seguita dalla commovente "chiamata di Maria" e dalla predica nella chiesa Ss. Rosario.

Per i residenti e i visitatori di Sellia Marina, questa manifestazione rappresenta non solo un momento di profonda spiritualità, ma anche un'occasione per riscoprire e valorizzare le radici culturali e religiose che caratterizzano la comunità locale.

In un'epoca segnata da rapidi cambiamenti e incertezze, la Via Crucis Vivente e Processione a Sellia Marina rimane un faro di luce e speranza, testimoniando la forza eterna della fede e della tradizione che continua a ispirare e guidare le vite di milioni di persone in tutto il mondo.