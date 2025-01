Roma batte l’Eintracht 2-0: Ranieri elogia Shomurodov e chiarisce su Paredes (Video)

La Roma di Claudio Ranieri conquista una vittoria importante contro l’Eintracht Francoforte, imponendosi 2-0 all’Olimpico.

Un successo che rafforza il cammino europeo dei giallorossi e conferma la crescita della squadra sotto la guida dell’allenatore romano.





La questione Paredes: "Mi dispiacerebbe perderlo"





Nel post-partita, Mister Ranieri ha risposto alle domande sui cambi effettuati e sulla situazione di Leandro Paredes, uscito visibilmente contrariato al momento della sostituzione.





"No, non era furioso, solo deluso. Voleva continuare a giocare, ed è bello vedere un giocatore con questa voglia. Non mi interessa quello che dicono dall'Argentina, lui sa che stima ho di lui. Se dovesse andare via, perderemmo un campione del mondo e un esempio per i suoi compagni. Ma finora non mi ha detto nulla."





Strategia e tattica: "Loro abituati a tre dietro, noi ci siamo adattati"





Ranieri ha poi analizzato le scelte tattiche fatte durante il match, spiegando il passaggio alla difesa a quattro per contrastare meglio gli avversari.





"Anche nel primo tempo avevo chiesto il 4-4-2, ma non mi capivano bene. Poi nell’intervallo ho spiegato tutto con calma. Loro sono abituati a giocare a tre dietro, con Teate che avanzava molto. Non volevo che Dybala corresse dietro di lui, quindi Paredes e i centrocampisti hanno fatto un lavoro straordinario. È stata una vittoria costruita con intelligenza."





L'importanza del successo: "Passo dopo passo"





Ranieri non si sbilancia quando si parla di obiettivi a lungo termine, mantenendo la sua filosofia pragmatica.





"So che volete togliere le virgolette a 'percorso più facile', ma io resto coi piedi per terra. Quando sono arrivato, c’era molta delusione attorno a questa squadra. Ora abbiamo ritrovato un po’ di credibilità. La vittoria di oggi è importante, ma tra poco arriva il Napoli, e sappiamo cosa può fare la capolista. Testa pulita e si riparte."





Shomurodov e il valore del gruppo





Infine, una menzione speciale per Eldor Shomurodov, protagonista con un gol e una grande prestazione.





"Sono contento per lui, è un ragazzo d'oro e si allena sempre al massimo. Chiunque entra in campo dà tutto per la squadra, e questo significa che il gruppo è sano. Chi non gioca è giustamente dispiaciuto, ma tutti stanno crescendo. Voglio una squadra che giochi in avanti e faccia girare il pallone velocemente. Piano piano ci riusciremo."





Ora testa al Napoli





La Roma si gode il successo europeo, ma Ranieri guarda già avanti: l'obiettivo è preparare al meglio la sfida contro la capolista Napoli. Un banco di prova importante per misurare la reale crescita dei giallorossi sotto la sua gestione.