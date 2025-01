Serie B. Südtirol-Catanzaro, Mister Castori: "Mentalità e gioco propositivo per crescere" (Video)

Mister Fabrizio Castori prepara il Südtirol per la sfida contro il Catanzaro: "Mentalità, appartenenza e calcio propositivo per crescere"

Bolzano - Il Südtirol di Mister Fabrizio Castori si prepara alla sfida casalinga contro il Catanzaro, valida per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B.

Durante la conferenza stampa pre-partita, l'allenatore ha affrontato diversi temi: dalle condizioni della squadra agli obiettivi stagionali, sottolineando l'importanza di mentalità, appartenenza e coesione.

Una squadra in crescita, nonostante le assenze

"Nel complesso, la squadra sta crescendo," ha dichiarato Castori, pur riconoscendo qualche piccolo acciacco. "Recuperare quasi tutti gli effettivi è fondamentale per aumentare il potenziale. Non mi piace lamentarmi delle assenze, perché questo significherebbe togliere fiducia a chi scenderà in campo."

Assenze di rilievo come quelle di Casiraghi e Mercai non preoccupano il mister, che punta su una rosa equilibrata e sulla voglia di emergere di chi avrà l'opportunità di giocare.

Nuovi arrivi pronti a dare il loro contributo

Sull’inserimento di Pesenti e Berardinelli, i nuovi acquisti, Castori si è detto fiducioso: "Fisicamente stanno bene, ma il giudizio definitivo arriverà solo dopo la prova del campo. Sono comunque già pronti per essere utilizzati."

Un altro recupero importante è quello di Celli, che rafforza il reparto difensivo, al momento condizionato da alcune defezioni.

Un calcio verticale e il sostegno dei tifosi

Il tecnico ha ribadito l'identità di gioco che sta cercando di imprimere alla squadra: "Puntiamo su un calcio veloce, verticale e propositivo, sempre rivolto alla porta avversaria. Stiamo crescendo in questa direzione e mi aspetto ulteriori progressi." Castori ha inoltre parlato del senso di appartenenza, un valore che coinvolge non solo i giocatori, ma anche i tifosi: "È fondamentale trasmettere entusiasmo e dedizione per riaccendere la passione dei nostri sostenitori."

Il valore del girone di ritorno

Con il campionato che entra nella fase decisiva, ogni punto inizia a pesare. "Il girone di ritorno è sempre più difficile rispetto all’andata," ha spiegato Castori, evitando di fare previsioni sulla quota salvezza. "Le squadre dietro in classifica tendono a migliorare man mano che si avvicina l'obiettivo, quindi servirà mantenere alta la concentrazione."

Una sfida di alto livello contro il Catanzaro

Affrontare il Catanzaro, una squadra solida e ben organizzata, sarà un banco di prova importante. "Loro non sono gli ultimi arrivati," ha ammesso Castori. "Ci aspettiamo una partita impegnativa, ma siamo pronti a giocarcela con determinazione, puntando sulla forza del gruppo."

Un appello ai tifosi

Infine, il mister ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi: "Il sostegno della nostra gente è essenziale. Voglio vedere uno stadio entusiasta, pronto a spingere la squadra verso risultati importanti. Südtirol ha sempre avuto un forte senso di appartenenza, e dobbiamo lavorare insieme per alimentarlo."

Domani, il campo darà le risposte definitive, ma una cosa è certa: il Südtirol di Fabrizio Castori scenderà in campo con coraggio e voglia di crescere.

Leggi anche

Serie B. Mister Caserta: 'Dettagli e concentrazione per vincere contro il Südtirol' (Video)