Serie B. Mister Caserta: 'Dettagli e concentrazione per vincere contro il Südtirol' (Video)

Caserta alla vigilia di Südtirol-Catanzaro: "Dettagli e concentrazione faranno la differenza"

Alla vigilia della sfida tra Südtirol e Catanzaro, valida per il ritorno del campionato di Serie B, il tecnico giallorosso Vincenzo Caserta si è espresso in conferenza stampa su tematiche cruciali: condizioni della squadra, difficoltà del mercato invernale e aspettative per il girone di ritorno. Ecco i punti principali delle sue dichiarazioni, con un focus sulle sfide che attendono la squadra calabrese.

Condizioni fisiche e assenze: chi non ci sarà

Caserta ha confermato l’assenza di Buso per problemi fisici: “Non vogliamo rischiarlo per evitare ricadute, sarebbe complicato da gestire”. Anche Petriccione sarà indisponibile per squalifica, mentre alcuni giocatori, tra cui Compagnone, sono stati colpiti da influenza: “Alcuni non sono al 100%, ma saranno comunque a disposizione”.

In merito a Pagano, il tecnico ha chiarito i rumors di mercato: “Non è mai stato messo sul mercato. È un giocatore con qualità che può aiutarci, specialmente ora che abbiamo qualche problema a centrocampo”.

Il Südtirol e il gioco di Castori

Affrontare una squadra guidata da un tecnico esperto come Fabrizio Castori non sarà semplice. Caserta ha elogiato l’organizzazione dell’avversario: “Prediligono un gioco verticale che attacca la profondità. Hanno un’identità ben definita e cercheranno di sfruttare ogni dettaglio per metterci in difficoltà”.

Il tecnico ha poi sottolineato l’importanza della concentrazione: “Non dobbiamo sottovalutare nessun avversario. La prima partita dopo la sosta è sempre complicata, ma dobbiamo essere bravi a impostare il nostro gioco e curare i dettagli”.

Girone di ritorno: un nuovo campionato

Caserta ha definito il girone di ritorno come un “nuovo campionato” e ha sottolineato l’importanza di mettere da parte il buon lavoro fatto nel girone d’andata: “In Serie B l’equilibrio è la chiave. Ogni partita sarà decisa da dettagli e momenti. Dobbiamo essere pronti a soffrire e a sfruttare le occasioni”.

Ha poi aggiunto: “La squadra ha margini di miglioramento notevoli. Alcuni giocatori che hanno reso meno nella prima parte possono fare la differenza adesso. Sarà fondamentale coinvolgere tutti”.

Il mercato di gennaio: una sfida nella sfida

Per Caserta, il mercato invernale rappresenta un momento delicato: “Gennaio è un mese complicato. Le squadre tengono stretti i giocatori migliori, e chi non gioca spesso deve integrarsi in una nuova realtà. Interverremo solo se ci sarà l’opportunità di alzare la qualità della squadra, ma senza stravolgere un gruppo che sta facendo bene”.

Ha poi espresso il desiderio che il mercato si concluda presto: “Non è facile lavorare con il mercato aperto. Ogni settimana si rischia di perdere pezzi importanti”.

Equilibrio in campionato fino alla fine

Infine, il tecnico si è espresso sull’equilibrio della Serie B: “Le tre squadre di testa hanno dimostrato qualcosa in più, ma dalla quarta posizione in giù tutto è aperto. Nel girone di ritorno, anche un pareggio può pesare, e i dettagli saranno decisivi”.

Caserta si è detto fiducioso: “Abbiamo delle certezze tattiche e fisiche che ci permettono di adattarci a diverse situazioni di gioco. Il lavoro fatto finora è una solida base, ma dobbiamo continuare a migliorare”.

Domani il verdetto sul campo

Il Catanzaro affronterà un Südtirol affamato di punti e in cerca di riscatto. Per i giallorossi sarà fondamentale approcciare con umiltà, concentrazione e la determinazione necessaria per iniziare il girone di ritorno nel migliore dei modi. Il fischio d’inizio è fissato per domani, con l’attesa dei tifosi pronta a trasformarsi in sostegno durante i 90 minuti.

