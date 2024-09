Salernitana-Catanzaro, i convocati per la difficile trasferta in terra campana

Mister Caserta convoca anche Situm nonostante si sia allenato solo parzialmente nel corso della settimana

Mister Fabio Caserta ha scelto i 24 elementi da portare a Salerno per la gara in programma domenica alle 15.

Confermate le assenze di Iemmello e Pontisso.

Non si vuole rischiare il centrocampista nonostante la sua ripresa parziale degli allenamenti.

Presente tra i convocati invece Situm, anche lui in dubbio per un problema al polpaccio. Il croato sarà comunque difficilmente in campo dal 1’ da quanto si evince dalle parole del mister pronunciate nel corso della conferenza stampa della vigilia.

Si rivede tra i convocati l'esterno di centrocampo Volpe, fuori dai radar da qualche settimana.

Per l’ex calciatore del Potenza non è escluso che possa occupare proprio lui la fascia sinistra della mediana per il 4-4-2 annunciato dal tecnico.

Tra gli assenti anche Pagano e Brignola.

Di seguito l’elenco completo dei convocati in casa Catanzaro:

Portieri: Dini, Maravigna, Pigliacelli

Difensori: Piras, Turicchia, Antonini, Bonini, Scognamillo, Brighenti, Ceresoli, Cassandro, Situm

Centrocampisti: Koutsoupias, Petriccione, Pompetti, Volpe, Coulibaly

Attaccanti: Compagnon, La Mantia, Biasci, Seck, Buso, D’Alessandro, Pittarello

Maurizio Martino