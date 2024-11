Sampdoria-Catanzaro, Mister Sottil: «Accettiamo i fischi, ma dobbiamo crescere» (Video)

Sampdoria-Catanzaro: Mister Sottil dopo il pareggio – «Accettiamo i fischi, ma dobbiamo fare di più»

La Sampdoria non riesce a portare a casa la vittoria contro il Catanzaro, concludendo una partita altalenante in pareggio. Mister Sottil si presenta ai microfoni con toni accesi e un’analisi schietta: «Siamo arrabbiati, soprattutto con noi stessi. Volevamo vincere per i nostri tifosi, ma dobbiamo migliorare in diversi aspetti».

Un primo tempo positivo, ma i soliti errori

Secondo Sottil, la squadra ha iniziato con il piede giusto: «Abbiamo approcciato bene la gara, il primo tempo è stato positivo e siamo passati in vantaggio meritatamente. Tuttavia, ci siamo fatti sorprendere, concedendo gol evitabili. Non possiamo permetterci cali di concentrazione del genere».

Il tecnico analizza lucidamente le azioni che hanno portato alla rimonta del Catanzaro: «Abbiamo preso tre gol su un calcio d’angolo, due punizioni laterali e un rigore. Non voglio trovare alibi, ma sono situazioni in cui dobbiamo assolutamente migliorare».

La reazione della squadra non basta

Nonostante gli errori, Sottil riconosce l’impegno dei suoi: «I ragazzi hanno dato tutto. Non era facile riprendere la partita e avere persino la possibilità di vincerla, ma sappiamo che non basta. Serve più equilibrio mentale, concentrazione e leggerezza per affrontare le partite con maggiore sicurezza».

L’allenatore non si sottrae alle critiche, accettando anche i fischi del pubblico: «I tifosi ci hanno sostenuto per tutta la partita e hanno diritto di esprimere il loro disappunto. Dobbiamo lavorare per offrire loro prestazioni migliori».

Lavoro e concentrazione per il futuro

Sottil punta tutto sulla crescita del gruppo: «L’unico modo per uscire da questa situazione è lavorare. Dobbiamo concentrarci sui dettagli e migliorare sul campo. L’aspetto mentale è fondamentale e vincere è l’unica medicina nel calcio: aiuta a giocare con più spregiudicatezza».

Giovani in evidenza: le note positive

Tra le prestazioni individuali, il tecnico sottolinea i progressi di Nicola e Leonardi: «Nicola ha grande potenziale, può giocare su entrambe le fasce e oggi ha fatto un’ottima gara con un gol importante. Può dare ancora di più, e lo sa anche lui. Leonardi, invece, è un ragazzo con talento. È entrato bene, ha segnato e ha dimostrato di essere un giocatore della Sampdoria a tutti gli effetti».

Conclusioni

La Sampdoria esce dal match con più dubbi che certezze, ma Sottil guarda avanti: «Serve lavorare insieme, uniti, per superare i momenti difficili. La squadra ha bisogno di crescere e imparare a evitare certi errori».

La strada verso la vittoria sembra ancora lunga, ma l’impegno e la determinazione del tecnico fanno ben sperare per il futuro della Sampdoria.

