San Luca (Rc). L’Asd San Luca cede “gratuitamente” il titolo a disputare l’Eccellenza.

SAN LUCA (RC), 08 LUG - La decisione in tutto l’ambiente sportivo locale era già nell’aria, ma per rendere tutto ufficiale e maledettamente vero è arrivato il post pubblicato sulla pagina dell’Asd San Luca, circa un’ora fa, nel quale la società del Presidente Francesco Gianpaolo, a malincuore, rende nota la decisione presa all’unanimità di cedere il titolo di “Eccellenza” in forma gratuita.

Di seguito il contenuto del post: “A malincuore, non avendo ottenuto le liberatorie da parte dei calciatori, utili per eventuale richiesta di ripescaggio in serie D, si è decido ad unanimità di cedere il titolo di eccellenza gratuitamente a chi ne abbia interesse. Tutto passa, molto torna, ma niente davvero resta!! Per info contattare la seguente e-mail: [email protected]

Immediati sono stati i commenti di alcuni tifosi (alcuni molto duri e pesanti) che hanno manifestato subito il loro pensiero di disapprovazione per quanto appena deciso. Conoscendo la tenacia e la volontà della società, ed in particolare del Presidente Gianpaolo, viene da pensare che la delusione per una cocente disfatta, seguita alla retrocessione patita sul campo ad opera del Locri, abbia avuto un contraccolpo molto pesante in tutto l’ambiente sportivo sanluchese che non ha trovato, soprattutto al suo interno, la forza per reagire e ripartire.

Non rimane che augurare ai colori giallorossi una pronta ripresa, perché quello che questa squadra, sostenuta fino all’inverosimile da un’intera comunità di circa 3 mila anime, ha dato in questi ultimi anni non è da poco. Bisogna ripartire, e per farlo è necessario che tutte le componenti aventi causa (istituzioni, associazioni, imprese, società e cittadini) marcino uniti verso un unico obiettivo che è quello di far rinascere il calcio, e lo sport in genere, nella comunità sanluchese che ha assoluto bisogno di non disperdere il patrimonio storico, sportivo e culturale fino ad oggi acquisito.

