Sassuolo Cosenza 2-1, Mister Alvini furioso: vittoria buttata nei minuti finali (Video)

Cosenza, ennesimo crollo nei minuti finali: Rabbia E Delusione Per Una Vittoria Buttata





Sassuolo-Cosenza 2-1: una partita che lascia l’amaro in bocca ai tifosi e al tecnico del Cosenza, Massimiliano Alvini. Nonostante una prestazione di alto livello per oltre 86 minuti, due episodi fatali nei minuti finali hanno ribaltato il risultato, regalando i tre punti al Sassuolo.





"La responsabilità è nostra"





Intervistato a fine gara, Alvini non nasconde la delusione: "Fino all’86° eravamo in vantaggio meritatamente. Non puoi perdere una partita così, è colpa nostra. Dobbiamo capire che certe situazioni non ce le possiamo permettere. Abbiamo clamorosamente regalato i punti oggi", ha dichiarato.





Il tecnico sottolinea come sia mancata la gestione nei momenti decisivi: "Non basta più giocare bene, servono i punti. E oggi li abbiamo lasciati per strada, nonostante la qualità messa in campo per gran parte della partita."





Le assenze e la scaltrezza mancata





Tra le domande poste al mister, emerge il tema delle assenze di alcuni giocatori chiave, come Mazzocchi e Martino. Tuttavia, Alvini esclude che queste siano state decisive: "Non sono state le assenze a determinare il risultato. È mancata la scaltrezza, la furbizia di capire come gestire i minuti finali. Bisognava buttare via la palla, portarla a casa diversamente. Non è una questione di stanchezza, ma di malizia."





Un Cosenza vivo ma poco concreto





Nonostante il rammarico, il tecnico trova anche spunti positivi: "La squadra è viva, lo avete visto anche voi. Su 20 partite, ne abbiamo sbagliata una. Però per fare il salto di qualità che ci porta all’obiettivo dobbiamo migliorare nella gestione dei dettagli."





La squadra, giovane e con molti under 21 in campo, ha dimostrato carattere e cuore, supportata da circa 400 tifosi al seguito. A loro, Alvini rivolge un messaggio di ringraziamento: "Non ho auguri da fare per il 2025, ma solo un grande grazie. I tifosi lo vedono che la squadra dà tutto."





Un augurio per il futuro





La sconfitta contro il Sassuolo, seppur amara, offre lezioni importanti per il futuro. Il Cosenza deve trovare la giusta concretezza per trasformare buone prestazioni in punti, soprattutto in una stagione in cui ogni risultato pesa.





I tifosi, ancora una volta, hanno dimostrato la loro vicinanza alla squadra, un fattore che il tecnico spera possa essere determinante per il rilancio nel 2025.