Scena di Far West a Afragola: cinque feriti dopo violenta sparatoria Post-Battesimi

AFRAGOLA - In una tranquilla piazza di Afragola, il caos ha soppiantato la serenità domenicale quando una violenta sparatoria ha scosso la comunità, lasciando cinque feriti nella sua scia. Questa piazza, solitamente risonante delle voci allegre dei bambini e del chiacchierio quotidiano, è diventata teatro di un'inquietante scena di violenza nel pieno centro della popolosa cittadina alle porte di Napoli.

L'incidente si è verificato poco dopo la celebrazione di alcuni battesimi presso la chiesa di San Giorgio, adiacente al luogo del conflitto, evocando un contrappasso quasi dantesco: da un lato la vita che inizia con il sacramento del battesimo, dall'altro una scena che ricorda la legge del più forte. E non è sfuggito alla comunità il rischio che il bilancio delle vittime potesse essere più grave, data la presenza di numerosi innocenti nelle vicinanze.

Le indagini della Polizia stanno cercando di dipanare la matassa di questo conflitto familiare che ha preso una piega tragica intorno a mezzogiorno, in Piazza Castello. Una lite in un bar sembra essere l'epicentro del disastro, degenerata in una rissa feroce a colpi di mazze da baseball e successivamente in una sparatoria a sangue freddo. Tra le vittime, tre sono state raggiunte dai proiettili - una alla gamba, un'altra all'addome con ferite gravi, ma per fortuna non mortali. Altri due hanno subito lesioni causate da colpi contundenti, segnati anche sulle loro teste.

La risposta d'emergenza è stata immediata: ambulanze del 118, la Polizia di Stato e i carabinieri hanno convergito sul posto, recuperando proiettili inesplosi e bossoli dispersi sul terreno come macabri testimoni dell'evento.

Il sindaco, Antonio Pannone, ha espresso in termini incisivi l'inaccettabilità di tali eventi violenti, soprattutto in una piazza centrale e nei pressi di una chiesa parrocchiale in giorno di messa. La sua indignazione si riflette nella voce di molti cittadini, sgomenti di fronte a questa "assurda facilità nel disporre di armi da fuoco".

Sebbene l'amministrazione locale stia facendo sforzi considerevoli per garantire la sicurezza, implementando sistemi di videosorveglianza avanzati, il sindaco sollecita un supporto più robusto da parte dello Stato e delle forze dell'ordine. In risposta all'appello, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha promesso di intensificare immediatamente i servizi di prevenzione e controllo e di organizzare una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ad Afragola.

La cittadinanza, ora, attende con speranza che queste misure possano riportare la pace e la sicurezza nelle strade di Afragola, affinché le piazze possano tornare ad essere luoghi di incontro e non di conflitto.