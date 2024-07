Scambi culturali e riflessioni alla SSIG dell'I.C. Don Milani Sala di Catanzaro

Una Settimana Intensa con Michela Cimmino e "Lettera d'amore al di là del mare"



CATANZARO - La Settimana di Scambio nell'IC.Don Milani Sala di Catanzaro si avvia alla conclusione, sette giorni intensi e ricchi di eventi arricchenti per i 6 ragazzi ospiti ma anche per l'intera comunità scolastica, che ha avuto modo di confrontarsi con un altrove lontano, reso incredibilmente vicino grazie all'incontro, al confronto e appunto allo scambio.

Sabato 23 marzo, mattinata conclusiva che ha coronato l'esperienza dall'alta valenza interculturale con l'incontro con la scrittrice Michela Cimmino, autrice di "Lettera d'amore al di là del mare", una storia d'amore vera che affascina perché racconta di un sentimento sbocciato in situazioni straordinarie con la complicità degli astri, architetti di un disegno divino.

I due innamorati, appartenenti a due diversi angoli di mondo, uniscono le loro diversità e ne fanno un dono reciproco ma purtroppo devono affrontare l'inesorabile affondo della sorte che priva, ma solo materialmente, l'uno dell'altro. La loro storia continua nell'eterno amore affidato ad un messaggio, custodito in una bottiglia che solca il mare ed elegge una determinata e volitiva letter finder.

Da questo momento la storia acquisisce la piega di un romanzo di indagine, alla ricerca di identità, di sentimenti forti, di luoghi spesso vicini ma bisognosi di desiderio di conoscenza per diventare parlanti. Il febbrile impegno di una ragazza anima le pagine e restituisce pacificazione e vita a tante anime in cielo e in terra.

Tanti e tanti altri i temi che affiorano dallo scrigno del mare, sfondo costante della storia: l'europeismo, l'animalismo, l'ecologismo, la spiritualità, la corrispondenza tra la vita degli astri e le umane fatiche, gli affetti familiari, la necessità del viaggio. Una narrazione piacevole ed intensa che ha regalato tante belle prospettive di riflessione ad alunni e docenti della SSIG dell'I.C. Don Milani Sala. I ringraziamenti sinceri e sentiti a Michela Cimmino per l'ulteriore prova che camminare da soli forse permette di arrivare prima, ma camminare insieme di certo conduce più lontano.