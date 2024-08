“SEMPRE CON TE” Abbonati ora stagione 2024/25 del Catanzaro Calcio e sostieni i GialloRossi!

Non perdere l'occasione di vivere tutte le emozioni delle 18 partite casalinghe al "Nicola Ceravolo"!

A partire dal 3 agosto fino al 18 agosto, è iniziata la vendita libera degli abbonamenti. Acquista subito il tuo posto e dimostra il tuo supporto incondizionato alla squadra! L'abbonamento è disponibile sia al botteghino dello stadio "Ceravolo" sia online sul sito http://uscatanzaro1929.ticketone.it. ticketone.it

Perché Abbonarsi è Importante

L'abbonamento rappresenta un risparmio economico significativo e un impegno di fedeltà alla squadra. Abbonati e fai parte della grande famiglia giallorossa per tutta la stagione!

Come Abbonarsi

- Membership Card Obbligatoria per tutti gli abbonati. Disponibile a 2 euro per chi possiede già la tessera del tifoso, o a 10 euro per i nuovi iscritti.

- Pagamento a Rate: Possibilità di rateizzare l'abbonamento per importi superiori a 180 euro. Al botteghino in 10 rate o online in 3 rate senza costi aggiuntivi.

- Abbonamenti per Persone con Disabilità: Tariffe ridotte e abbonamenti gratuiti per chi ha diritto. Disponibili dal 31 luglio fino ad esaurimento.

Documentazione necessaria

- Documento di identità valido

- Certificato di stato di famiglia (per sconto family)

- Certificato di invalidità (per omaggio/riduzione persone con disabilità)

- Abbonamento stagione 2023/2024 (per prelazione)

- Membership card

Orari Botegino e Ritiro Abbonamenti

Il botteghino è aperto da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Gli abbonamenti possono essere ritirati al botteghino o consegnati a domicilio.

Iniziativa "Il Catanzaro è di Tutti"

Sostieni i tifosi meno fortunati con una donazione. Contatta la società per maggiori informazioni su come partecipare.

Prezzi e Disponibilità

TRIBUNA CENTRALE INFERIORE

Prezzo (min - max)

350,00 € - 880,00 €

Disponibilità

ALTA



TRIBUNA CENTRALE SUPERIORE

Prezzo (min - max)

350,00 € - 880,00 €

Disponibilità

MEDIA



TRIBUNA EST

Prezzo (min - max)

240,00 € - 620,00 €

Disponibilità

ALTA



TRIBUNA OVEST BRUNO CUTERI

Prezzo (min - max)

240,00 € - 620,00 €

Disponibilità

ALTA



DISTINTI

Prezzo (min - max)

170,00 € - 440,00 €

Disponibilità

ALTA



CURVA OVEST MASSIMO CAPRARO

Prezzo (min - max)

100,00 € - 260,00 €

Disponibilità

BASSA

Affrettati e acquista il tuo abbonamento per vivere una stagione indimenticabile con il Catanzaro!